Padła główna wygrana w "Milionerach"! Milion w teleturnieju TVN wygrała Maria Romanek, emerytowana nauczycielka. Zwyciężczyni zaimponowała wiedzą i opanowaniem. Kobieta doskonale poradziła sobie ze wszystkim pytaniami. Również z tym ostatnim - wartym milion złotych! Jak brzmiało?

Pytanie za milion w "Milionerach" było następujące:

Ile to jest 1111 razy 1111, jeślli 1 razy 1 to 1, a 11 razy 11 to 121:

A. 12 321

B. 1 234 321

C. 111 111 111

D. 123 454 321