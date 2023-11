Natalia Wróbel dość szybko zakończyła swoją przygodę w programie "Big Brother". Uczestnicy najnowszej edycji reality-show już w pierwszym tygodniu nominowali Natalię do opuszczenia domu Wielkiego Brata. Widzowie musieli zdecydować, czy z "BB" pożegna się właśnie Natalia, czy Maciek. Jak już wiemy, ostatecznie to właśnie Natalia Wróbel odpadła z programu. Była już uczestniczka show od samego początku mówiła, że zgłosiła się do "Big Brothera" ponieważ marzy o sławie i po prostu chce zostać celebrytką. Czy teraz żałuje tak szczerego wyznania?

Posłuchajcie, co w rozmowie z Party.pl powiedziała Natalia Wróbel!

Natalia Wróbel opuściła dom Wielkiego Brata.