Druga edycja "The Voice of Poland" wczoraj dobiegła końca. Zwyciężczynią muzycznego show została Natalia Sikora z drużyny Marka Piekarczyka, która zdobyła większą sympatię widzów niż faworytka Dorota Osińska. Wokalistka tego wieczoru wykonała m.in. przebój The Animals "House of the Rising Sun", a także duet ze Stanisławem Soyką.

Tak wyglądał finał "The Voice of Poland 2":