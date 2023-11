Aleksandra Domańska, Michał Czernecki, Sonia Bohosiewicz oraz Maciej Zakościelny - oto gwiazdy specjalnych, walentynkowych odcinków teleturnieju "Milionerzy", które zobaczymy już 13 oraz 14 lutego o godzinie 20:55 oczywiście w TVN. Poza gwiazdami "Diagnozy" i filmu "Podatek od miłości" w studiu pojawią się również Kayah oraz Grzegorz Hyży.

Zmagania gwiazd w naszym programie zawsze są niezwykle ekscytujące. Muszę przyznać, że wówczas graczom oraz widzom w studiu, a także mi, towarzyszą wielkie emocje. Przed uczestnikami stoi trudne wyzwanie, ponieważ w tym starciu oprócz pieniędzy, bardzo ważny jest cel, na który zostaną one przeznaczone. To na pewno dodatkowo podnosi poziom adrenaliny we krwi – tłumaczy Hubert Urbański.