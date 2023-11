Reklama

Gdy Michał Wiśniewski poznał Dominikę Tajner był już po trzech małżeństwach. Ona, córka wielkiego trenera skoków narciarskich - po jednym. Ale udało się! Lider Ich Troje znów twardo stąpa po ziemi, a jego grupa ponownie koncertuje. Oboje będą bohaterami najbliższego odcinka "The Story Of My Life. Historia naszego życia”. Jak po takich przejściach udało im się odnaleźć. Jak wygląda ich wspólne życie? Przekonamy się już w najbliższy piątek 23 listopada, o godz. 22:05 w Polsacie.

Michał i Dominika: