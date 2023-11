Reklama

Marcelina Zawadzka rzeczywiście nie poprowadzi kolejnej edycji "The Voice of Poland"? O tym, że piękna gwiazda nie pojawi się w najnowszej odsłonie show media plotkują już od kilku dni. Według doniesień Faktu, Marcelina zrezygnowała z udziału w programie ze względu na pracę w innych produkcjach. Czy to prawda? Spotkaliśmy Marcelinę Zawadzką na jednej z ostatnich imprez i zapytaliśmy o jej dalsze zawodowe plany. Czy zobaczymy ją w 9. edycji "The Voice of Poland"? My już znamy prawdę!

Musicie posłuchać, co zdradziła nam Marcelina Zawadzka!

Marcelina Zawadzka rzeczywiście zrezygnowała z prowadzenia "The Voice of Poland"?