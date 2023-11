Kim jest nowa jurorka „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” Ola Jordan? To właśnie piękna tancerka zastąpi Beatę Tyszkiewicz w roli jurora polsatowskiego show. W nowej roli jurorka zadebiutuje już w piątek, 2 marca. Co wiemy o nowej twarzy show? Jest zdobywczynią Kryształowej Kuli w brytyjskim „Tańcu z Gwiazdami”, w którym występował aż w 10 edycjach.

W Wielkiej Brytanii jest niezwykle popularna, a pochodzi z Legionowa pod Warszawą. Czego jeszcze udało się dowiedzieć dziennikarce „Wydarzeń” o Oli Jordan? Kim jest i czy ma tremę przed swoim pierwszym występem w show w nowej roli?

Zobaczcie materiał video i posłuchajcie co mówią o niej m. in. jej była nauczycielka, wieloletnia jurorka „Tańca z Gwiazdami” Iwona Pavlović czy kolega z turniejowych tanecznych parkietów Rafał Maserak.

