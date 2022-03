To będzie jedno z najbardziej emocjonujących spotkań. Już w najbliższy wtorek w programie Kuby Wojewódzkiego zadebiutuje Dagmara Kaźmierska . Król TVN poznał Królową życia, a ona już na wstępie pokazała mu kto jest górą! Gwiazda TTV nie przychodzi w gościnę bez prezentów, jednak ten który wręczyła Kubie Wojewódzkiemu... hmmm! Tylko przebojowa Dagmara mogła się na to odważyć. Co takiego wręczyła dziennikarzowi? Zobacz także: Dagmara z "Królowych życia" pochwaliła się wielkim sukcesem syna! "Z wielką dumą oznajmiam Wam, że..." Dagmara Kaźmierska u Kuby Wojewódzkiego Dagmara Kaźmierska zagwarantowała sobie mocne wejście do studia Kuby Wojewódzkiego. Zadbała również o prezent dla gospodarza programu. Wręczyła mu ramkę z fotomontażem, na którym widać "Królową życia" siedzącą na słynnej kanapie, a tuż obok, w roli wodzianki, roznegliżowany Kuba Wojewódzki. Jednak nie podaje Dagmarze wody a kieliszek szampana! Czyżby chciała zasugerować, że jej osobowość zdominuje show? O tym przekonamy się już w nadchodzącym tygodniu. Może być to być naprawdę ciekawe spotkanie, skoro sama zapowiedź wizyty Dagmary Kaźmierskiej w studiu Kuby Wojewódzkiego rozemocjonowała fanów: - Królowa u Wojewódzkiego?? 😲 A tron ma 🤭? To trzeba będzie zobaczyć! - To będzie petarda odcinek 🔥 - Wow, super. Już się nie mogę doczekać. Zapowiada się niezłe show. Jesteście ciekawi o czym będą rozmawiać? Zobacz także: Ogromny dramat Edzi z "Królowych życia"! Przyjaciółka Dagmary straciła dziecko w zaawansowanej ciąży Dagmara z "Królowych życia" była gościem Kuby Wojewódzkiego. Gwiazda TTV przyniosła...