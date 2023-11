Do tej pory "The Voice Kids" prowadziła Barbara Kurdej-Szatan. Jednak po tym, jak władze TVP postanowiły nagle rozwiązać z nią umowę, jej miejsce zajęła Ida Nowakowska. Tancerka ma już doświadczenie w tego typu programach. Przypomnijmy, że to właśnie ona zasiadała w jury "Dance, Dance, Dance". Jak Ida Nowakowska odnalazła się w nowym show? Czy radzi sobie lepiej niż Basia Kurdej-Szatan? Spytaliśmy o to Jana Dąbrowskiego, który również jest jednym z prowadzących "The Voice Kids". Sprawdźcie, co nam zdradził!

Jaś Dąbrowski szczerze ocenił Idę Nowakowską i zdradził, jak mu się z nią pracuje

