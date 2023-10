Simon i Bibi byli jedną z najmocniejszych par w "Hotelu Paradise". Ich relacja i udana gra doprowadziła ich do samego finału! Jednak decyzją uczestników, to nie oni wygrali program, tylko Basia i Krystian. Związek zwycięzców nie przetrwał próby czasu, w przeciwieństwie do relacji Simona i Bibi, którzy po powrocie ze słonecznego Zanzibaru do Polski nadal kontynuowali swoją znajomość. Jak się jednak okazało, nie zawsze układało się między nimi kolorowo. Simon nadwyrężył dość mocno zaufanie Bibi i podczas jednej z imprez został przyłapany na pocałunku z Moniką Kociołek, influencerką z Team'u X. Wiadomo już, że Bibi wybaczyła ukochanemu to zachowanie, ale czy to nie popsuło trwale ich relacji? W rozmowie z "Party" finalistka "Hotelu Paradise" przyznała, na jaki układ umówiła się z Simonem, by ich związek przetrwał. Sprawdźcie, co powiedziała!

Simon i Bibi odnaleźli w programie prawdziwą miłość. Dopiero niedawno wyszło na jaw, że ich związek przeszedł trudną próbę. Pocałunek Simona i Moniki Kociołek komentowano w mediach. Bogusia dowiedziała się o nim od Simona czy z internetu?

