"Hotel Paradise 3": Luiza i Ola w ogniu krytyki. Widzowie nie zostawili na nich suchej nitki: "Dwie fałszywe chorągwie"

Uczestnicy trzeciej edycji "Hotelu Paradise" wzbudzają wśród widzów ogromne emocje. W programie możemy obserwować nie tylko narodziny pierwszych uczuć, ale i niespodziewane zwroty akcji, które internauci chętnie komentują, jednak nie wszystkie z komentarzy można zaliczyć do tych pozytywnych. Ostatnio porządnie oberwało się Dawidowi, którego zachowanie sprawiło, że musiał pożegnać się z kontrowersyjnym show, a teraz fani nie zostawili suchej nitki na Luizie i Oli! Co takiego zrobiły dziewczyny? Ich los w "Hotelu Paradise 3" też jest już przesądzony?

"Hotel Paradise 3": Internauci krytykują Luizę i Olę

Choć w "Hotelu Paradise 3" narodziły się już pierwsze pary i sojusze, Luiza i Ola wciąż nie mogą odnaleźć swojej drugiej połówki, z którą mogłyby dotrzeć do finału. Co więcej zachowanie tej dwójki zdecydowanie nie przypadło do gustu widzom, którzy jak się okazuje, mają nadzieję, że obie dziewczyny jak najszybciej opuszczą program! Dlaczego? Wiele wskazuje na to, że uczestniczki wyznają zasadę "po trupach do celu" i zamiast nawiązywać relacje myślą, jak pozbyć się najmocniejszych par. Ola wciąż mówi o tym, jak można wyeliminować Basię i Krystiana, a Luiza zmienia zdanie co pięć sekund. Na oficjalnym profilu hitowego programu TVN 7, internauci nie zostawili na dziewczynach suchej nitki. Ich zdaniem zajmują się tylko knuciem.

- Ale Luiza jest równie nieszczera, najpierw pociesza Mauro i mówi, że też ma z nim więź po czym mówi Marcinowi że on jest dla niej 1 do outu wtf

- Co za fałszywka - Ale na Luiza jest fałszywa ona sama nie wie czego chce raz gada tak a potem inaczej 🤦‍♀️ - Luiza to jest do eliminacji najpierw

- Luiza out!

Jak widać brak lojalności Luizy wobec Maurycego mocno poirytował internautów. Choć zapewnia go, że ich relacja jest czymś na czym bardzo jej zależy, wygląda na to, że sytuacja może wyglądać nieco inaczej. A co z Olą? Widzowie stwierdzili, że jest w programie tylko dla... knucia i Luizy, a udział w "Hotelu Paradise 3" traktuje jak darmowe wakacje!

- Po co Ola przyszła do tego programu jak nie chce stworzyć z nikim żadnej relacji, darmowe wakacje. - Ola i Maurycy do domu. - Ola jest tam dla Luizy 😂 - Widać że mądry facet ! Oli nie zależy na budowaniu relacji. Chce się tylko bawić i knuć - I bardzo dobrze ...Ola to dwulicowa laska... - I bardzo dobrze, PatOlka wraz z Luiza są tam dla siebie. Dwie fałszywe chorągwie. - Dla Oli chyba Luiza byłaby najlepszą opcją .

Nie zabrakło jednak widzów, którzy stanęli w obronie Oli. Niektórzy pokusili się o stwierdzenie, że jest jedyną osobą, dzięki której w "Hotelu Paradise 3" coś się dzieje, a inni pochwalili ją ze jej szczerość:

Chcę przypomnieć, że Ola na początku programu powiedziała, że nie przyszła po miłość więc nie rozumiem po co taki hejt... Bo nie chce się sparzyć?

Co sądzicie o zachowaniu dziewczyn?

Luiza jednak chce się pozbyć Maurycego? Jej ostatnie zachowanie zdecydowanie nie przypadło widzom do gustu.

Ich zdaniem uczestniczka jest fałszywa. Co do Oli również mają zastrzeżenia.

Zdaniem internautów Ola tylko knuje, a zamiast szukać uczuć, traktuje "Hotel Paradise 3" jako darmowe wakacje. Zgadzacie się?