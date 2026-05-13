Nowy zwiastun "Love is blind: Polska" poruszył widzów. Na to fani randkowego hitu długo czekali i nie zawiedli się nawet trochę. Marta i Damian próbują dopasować się do nowego życia i widać, że obojgu na tym zależy, a u Darii i Kamila pojawia się coraz więcej nieporozumień. Z kolei Jacek coraz mniej kontroluje swoje zachowania, a u Krzysztofa i Maliki kryzys w pełni. Kto spodziewał się samej sielanki, to mocno się zawiedzie!

Spięcia i łzy w nowym zwiastunie "Love is blind: Polska"

Pierwsze odcinki "Love is blind: Polska" w zaledwie kilka dni stały się absolutnym hitem i już znalazły się w Top 10 Netflixa. Fani programu z niecierpliwością czekali na kolejne odcinki, w których w końcu dowiemy się, jak pary radzą sobie po powrocie z Grecji i po wspólnym zamieszkaniu w Warszawie. Wygląda na to, że sielankowo nie będzie, a pierwsze zgrzyty pojawiły się błyskawicznie.

Daria i Kamil próbują dojść do porozumienia, ale ich oczekiwania wobec siebie coraz mocniej się rozmijają, a uczestniczka najwyraźniej nie ma zamiaru żyć w związku na odległość. Z kolei u Julity i Jacka też dojdzie do kolejnych nieporozumień, a ostre poczucie humoru, które ich połączyło, teraz mocno ich oddali od siebie. Nieoczekiwanie wyszło też na jaw, że w "Love is blind: Polska" doszło do pierwszej zdrady.

Internauci komentują zwiastun "Love is blind: Polska"

Nowy zwiastun "Love is Blind: Polska", w którym pojawiła się zapowiedź tego, co wydarzy się w czterech najbliższych odcinkach, które właśnie trafiły na platformę Netflix, mocno poruszył fanów randkowego show. Po sielance w Grecji na uczestników czeka zderzenie z codziennością i tylko jedna para dotychczas może liczyć na to, że widzowie dają im szansę na rozwój relacji.

Marta i Damian jesteście cudowni, wrażliwi, empatyczni... życzę Wam dużo szczęścia

W pozostałych przypadkach internauci gorzko podsumowują zachowanie par, a jedna z mam podczas zapoznania wywołała skrajne emocje w sieci. Chodzi o mamę Julii, która już podczas rozmowy telefonicznej krytycznie podchodziła do wyborów córki, a teraz w zwiastunie pokazała nowe oblicze, które zszokowało nie tylko Kamila, ale i widzów.

O matko ta Julii mama !!! Kamil naprawdę wygląda na fajnego gościa, to bardziej miałabym obawy co do Julii

A Julia i jej rodzina? Tu mam największy zgrzyt. Jej partner od początku jakby był 'na przesłuchaniu', a nie poznawany. Mama mocno oceniająca, momentami uszczypliwa – szczególnie w tych komentarzach o prezentach. Do tego Julia, która łatwo się obraża… trochę brakuje mi tu dojrzałości.

Oberwało się też Malice, która w zwiastunie nieustannie krytykuje Krzysztofa.

Malika nie możesz cały czas mówić dorosłemu mężczyźnie, co ma robić, a czego nie robić!

Sądzicie, że któraś z par faktycznie przetrwa po programie?

