Gorące sceny w programie Kasi Cichopek. Dzieci uczestników nie były na to gotowe

W programie "Moja mama i twój tata" prowadzonym przez Katarzynę Cichopek zrobiło się naprawdę gorąco i wygląda na to, że dwójka uczestników bardzo przypadła sobie do gustu. Dzieci były w szoku po tym, co zobaczyły na kamerach!