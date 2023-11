1 z 9

Za nami wielki finał programu "Supermodelka Plus Size"! W ostatnim odcinku pierwszej edycji show o zwycięstwo walczyły trzy kandydatki: Katarzyna Bochonkiewicz, Joanna Cesarz i Zuzanna Zakrzewska. Jak już wiemy, supermodelką plus size, głosami widzów i jury, została piękna Joanna Cesarz! Modelka już od samego początku wywoływała spore emocje, podczas castingu jury porównywało ją do samej Moniki Bellucci. Joanna trafiła do finału i wygrała program!

Zobaczcie, jak wyglądał wielki finał "Supermodelki Plus Size"! Jak prezentowała się zwyciężczyni show?

