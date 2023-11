Reklama

Za nami specjalne odcinki programu "Milionerzy", w których wzięli udział znani i lubiani. Wśród nich m.in. Aleksandra Domańska oraz Michał Czernecki, czyli gwiazdy komedii "Podatek od miłości". Na rzecz fundacji TVN parze udało się wygrać 40 tysięcy złotych! Na jakim pytaniu odpadli? Dość trudnym... Poznajcie szczegóły!

Milionerzy: Kto wdarł się do kościoła w Rudzie Śląskiej?

Ola i Michał dotarli do pytania za 75 tysięcy, jednak ich przerosło. A brzmiało tak:

Dorosły osobnik jakiego gatunku wdarł się 22 stycznia 2018 roku na mszę w kościele w Rudzie Śląskiej? A. Homo sapiens

B. Sus scrofa

C. Ursus arctos horriblis

D. Canis lupus

Ola i Michał skorzystali z "pół na pół" po czym zostały odpowiedzi B i D. Zaznaczyli D, a chodziło o... B! Sus scrofa to dzik euroazjatycki. A chodziło o przypadek, kiedy dzik wparował na mszę świętą w Rudzie Śląskiej w styczniu tego roku. Dostał się do świątyni przez szklane drzwi, raniąc się. Zwierzę zniszczyło figurę Jezusa oraz dwa wazony. Udało się go wypędzić, na szczęście nikt nie ucierpiał. Dla wyjaśnienia - canis lupus to wilk szary.

Wy znaliście odpowiedź na to pytanie?

Oglądaliście?

x-news

W programie wzięli też udział Kayah i Grzegorz Hyży.