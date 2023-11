Program „Rolnik szuka żony” cieszy się ogromną popularnością. Po dwutygodniowej przerwie nowy odcinek obejrzało 3 miliony 906 tysięcy osób. To imponujący wynik. Widzowie mogli zobaczyć jak kandydatki na żony radzą sobie z niełatwą codziennością na wsi. Po emisji internauci oprócz oceny uczestników programu zwrócili uwagę na coś jeszcze...

Okazało się, że w programie pojawiło się kilka scen z wyraźnymi podtekstami seksualnymi i sytuacje, które można uznać za molestowanie seksualne. Po emisji odcinka zawrzało! W komentarzach rozpętała się prawdziwa burza i pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy pod adresem TVP. Oczywiście za zachowania odpowiedzialni są konkretni uczestnicy, ale telewizja zdecydowała się te sceny pokazać na antenie.

Największe oburzenie wywołało zachowanie Jana, który zapytał Marię: - A mam Cię za dupkę potrzymać?, kobieta odpowiedziała: - Nie, broń Boże! Jednak rolnik nie posłuchał i klepnął kobietę w tyłek. Na zarzuty internautów naraził się również Łukasz. Zdaniem widzów udaje on amanta, oszukuje inne kandydatki, podczas gdy jego wybranką jest Agata.

Zobacz: "Rolnik szuka żony": Maria wściekła na Jana! "Upokorzył mnie! Jeszcze jedna taka akcja i jadę do domu!" Zobacz, co się stało!

Komentarze nie pozostawiają złudzeń, widzowie mimo popularności programu coraz krytyczniej go oceniają. To tylko niektóre opinie fanów po emisji ostatniego odcinka. To trzeba przeczytać!

Średnio ten odcinek mi się podobał zachowanie jednego z rolników poniżej krytyki żenada po prostu! !!!!

Żony to mogą szukać mężczyźni, którzy potrafią nad sobą panować. Marna edycja, rolnicy z chwiejnym kręgosłupem, a do tego co 2 tygodnie 45 minutowy odcinek. Powoli przestaje być fanem... Rolnik szuka żony TVP też powinien się zastanowić czy wypada pokazywać w publicznej telewizji takie zwierzęce zachowania. Bo po ilości komentarzy widać że fanów ubywa

Wstyd i hańba, Rolnik szuka żony TVP !!! Jak możecie w tak perfidny i cyniczny sposób wykorzystywać i pokazywać publicznie sceny, w których tak poniżane są kobiety? Żenada! Takie zachowania powinny być surowo potępiane i gdybyście mieli za grosz szacunku do kobiet i widzów to po pierwsze nie powinny zostać pokazane takie sceny,a co najważniejsze to dla przykładu ten obrzydliwy "rolnik" powinien zostać usunięty z programu. Molestowanie seksualne jest karane! Jakieś sztuczne przeprosiny takiego maczo nie załatwiają sprawy dlatego nie usprawiedliwiajcie się tym dopuszczając to do pokazywania publicznego.

Ten odcinek to była tragedia! Strasznie współczuję pani Marii,widać że miła, sympatyczna,a doświadczyła tak okropnej rzeczy. Widać,że czuła się z tym okropnie,strasznie współczuję,a telewizja i media nie powinny przez obojętne na taką sytuację. ??? Na co on sobie pozwala

Co się miało podobać? Brak szacunku do kobiet? Moim zdaniem dla jednego rolnika już się powinien program zakończyć, a panie powinny zostać przeproszone nie tylko przez niego, ale i przez producentów programu za to co je tu spotkało.