Violet Oliferuk pojawiła się w programie "The Voice of Poland", aby zawalczyć o swoje marzenia. Jej przyjaciel Michał Szpak nie spodziewał się, że usłyszy ją podczas przesłuchań w ciemno. Violet Oliferuk miała do wyboru jego drużynę oraz team Tomsona i Barona. Ostatecznie zdecydowała się na to, aby szkolić się pod okiem przyjaciela.

Wiemy już, że Michał Szpak tuż przed odcinkami na żywo podziękował jej za wspólną zabawę. Czy z perspektywy czasu Violet żałuje, że wybrała właśnie jego drużynę? Zobaczcie, co powiedziała w rozmowie z Party.pl!

Kibicowaliście jej w show?

