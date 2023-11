W "The Voice of Poland" przyszedł czas na... bitwy! Ale na scenie zobaczymy nie tylko pojedynki uczestników z każdej grupy trenerów, ale i samych trenerów. W sieci pojawił się już występ, na który czekali wszyscy - bitwa Marii Sadowskiej i Michała Szpaka!

Bitwa Marii Sadowskiej i Michała Szpaka w The Voice of Poland

Jeszcze przed rozpoczęciem "The Voice of Poland" Maria Sadowska powiedziała, że będzie rywalizować z Michałem Szpakiem na stroje ;) Ale oczywiście wszyscy czekali, aż muzycy zmierzą się wokalnie. W bitwie zaśpiewali razem megahit "Sweet Dreams" zespołu Eurythmics. Kto wypadł lepiej? My powiemy szczerze - dla nas oboje byli fantastyczni! Co za głosy... Zobaczcie sami!

A kto Waszym zdaniem wypadł lepiej? Głosujcie w sondzie.

