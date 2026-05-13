Wielkie metamorfozy "Kanapowczyń". Razem schudły ponad 164 kg
Za nami finał nowego sezonu "Kanapowczyń". Tym razem o pomoc do Wujaszka Fericze zgłosiły się matki z córkami. To niesamowite, jakie przemiany przeszły. Na starych zdjęciach już trudno je rozpoznać. Izie udało się zrzucić najwięcej, ponieważ pond 34 kg. Jak dziś wyglądają uczestniczki?
Za nami wielki finał "Kanapowczyń", gdzie po raz pierwszy udział wzięły matki z córkami. Agnieszka, Gabriela, Izabela, Julia, Kasia i Ania postanowiły zawalczyć o swoje zdrowie oraz życie. W ciągu pół roku przeszły niesamowite metamorfozy. Oto, jak zmieniły się dzięki udziałowi w programie.
Metamorfoza Agnieszki w "Kanapowczyniach"
Agnieszka z "Kanapowczyń" na początku udziału w programie ważyła 89,5 kg. W trakcie udało jej się zrzucić aż 21,4 kg, osiągając wagę 68,1 kg. Mogła cieszyć się nie tylko przemianą wizualną ale również dobrymi wynikami badań. "Kanapowczyni' nie ukrywała szczęścia, a z jej oczu poleciały łzy.
Metamorfoza Gabrieli w "Kanapowczyniach"
W "Kanapowczyniach" Agnieszka wystąpiła ze swoją córką Gabrielą. Gabrieli udało się zrzucić 29,5 kg i osiągnąć wagę 71,2 kg. Na początku swojej drogi musiała się jednak mierzyć z cukrzycą.
Miałaś wtedy diagnozę cukrzycy, teraz nie masz cukrzycy
"To był taki moment, że naprawdę byłam szczęśliwa" - nie ukrywała.
Metamorfoza Ani w "Kanapowczyniach"
Ania w "Kanapowczyniach" zaczynała od wagi 106,5 kg, a pod koniec programu osiągnęła wagę 78,1kg. Udało jej się zrzucić prawie 28 kg.
Moje życie nie kończy się na programie, będę dalej na diecie i jeszcze kilka kg zamierzam schudnąć.
Metamorfoza Kasi w "Kanapowczyniach"
W "Kanapowczyniach" wzięła również udział mama Ani. Kasia przeszła jedną z największych metamorfoz. Odkąd zrzuciła nadprogramowe kilogramy dostaje mnóstwo komplementów:
Kasia ale Ty odmłodniałaś
Kasia z "Kanapowczyń" ważyła 106 kg, pod koniec programu osiąsiągnęła wagę 81 kg, zrzucając prawie 25 kg. "Zrobiłam niezłą robotę" - nie ukrywała.
Metamorfoza Julii w "Kanapowczyniach"
Julia była najmłodszą uczestniczką nowej edycji "Kanapowczyń". Zaczynała z wagą 113,6 kg. Udało jej się zrzucić 23 kg i osiągnąć wagę 90,6 kg.
Dobrze, że zrobiłam ten krok, ale jeszcze będę chciała zejść trochę z wagi
Metamorfoza Izy w "Kanapowczyniach"
Mama Julii, Izabela z "Kanapowczyń" zrzuciła najwięcej nadprogramowych kilogramów. Lekarz poinformował ją, że ma 15 lat metabolicznych mniej niż ma w rzeczywistości. Iza osiągnęła wagę 79,2 kg, co znaczy, że udało jej się zrzucić aż 34,1 kg. Gratulacje dla wszystkich uczestniczek. To kolejne wielkie metamorfozy w "Kanapowcach".
