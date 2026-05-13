Za nami wielki finał "Kanapowczyń", gdzie po raz pierwszy udział wzięły matki z córkami. Agnieszka, Gabriela, Izabela, Julia, Kasia i Ania postanowiły zawalczyć o swoje zdrowie oraz życie. W ciągu pół roku przeszły niesamowite metamorfozy. Oto, jak zmieniły się dzięki udziałowi w programie.

Metamorfoza Agnieszki w "Kanapowczyniach"

Agnieszka z "Kanapowczyń" na początku udziału w programie ważyła 89,5 kg. W trakcie udało jej się zrzucić aż 21,4 kg, osiągając wagę 68,1 kg. Mogła cieszyć się nie tylko przemianą wizualną ale również dobrymi wynikami badań. "Kanapowczyni' nie ukrywała szczęścia, a z jej oczu poleciały łzy.

Metamorfoza Gabrieli w "Kanapowczyniach"

W "Kanapowczyniach" Agnieszka wystąpiła ze swoją córką Gabrielą. Gabrieli udało się zrzucić 29,5 kg i osiągnąć wagę 71,2 kg. Na początku swojej drogi musiała się jednak mierzyć z cukrzycą.

Miałaś wtedy diagnozę cukrzycy, teraz nie masz cukrzycy powiedział lekarz.

"To był taki moment, że naprawdę byłam szczęśliwa" - nie ukrywała.

Metamorfoza Ani w "Kanapowczyniach"

Ania w "Kanapowczyniach" zaczynała od wagi 106,5 kg, a pod koniec programu osiągnęła wagę 78,1kg. Udało jej się zrzucić prawie 28 kg.

Moje życie nie kończy się na programie, będę dalej na diecie i jeszcze kilka kg zamierzam schudnąć.

Metamorfoza Kasi w "Kanapowczyniach"

W "Kanapowczyniach" wzięła również udział mama Ani. Kasia przeszła jedną z największych metamorfoz. Odkąd zrzuciła nadprogramowe kilogramy dostaje mnóstwo komplementów:

Kasia ale Ty odmłodniałaś zauważył lekarz.

Kasia z "Kanapowczyń" ważyła 106 kg, pod koniec programu osiąsiągnęła wagę 81 kg, zrzucając prawie 25 kg. "Zrobiłam niezłą robotę" - nie ukrywała.

Metamorfoza Julii w "Kanapowczyniach"

Julia była najmłodszą uczestniczką nowej edycji "Kanapowczyń". Zaczynała z wagą 113,6 kg. Udało jej się zrzucić 23 kg i osiągnąć wagę 90,6 kg.

Dobrze, że zrobiłam ten krok, ale jeszcze będę chciała zejść trochę z wagi

Metamorfoza Izy w "Kanapowczyniach"

Mama Julii, Izabela z "Kanapowczyń" zrzuciła najwięcej nadprogramowych kilogramów. Lekarz poinformował ją, że ma 15 lat metabolicznych mniej niż ma w rzeczywistości. Iza osiągnęła wagę 79,2 kg, co znaczy, że udało jej się zrzucić aż 34,1 kg. Gratulacje dla wszystkich uczestniczek. To kolejne wielkie metamorfozy w "Kanapowcach".

