Polska edycja "Love is Blind" po premierze na Netflixie błyskawicznie stała się tematem rozmów. Największe emocje wzbudziły oczywiście "zaręczyny w ciemno" i emocje związane z pierwszym spotkaniem twarzą w twarz, ale widzki i widzowie zwrócili uwagę na coś znacznie mocniejszego... Uczestnicy wyjątkowo często wracają do bolesnych doświadczeń z przeszłości, które wyraźnie przebijają się w ich obecnych relacjach. Niektóre z tajemnic uczestnicy ujawnili dopiero w "Love is Blind" i nie wiedzieli o nich nawet najbliżsi...

Format "Love is Blind" jest prosty - single rozmawiają w specjalnych pokojach, oddzieleni ścianą. Najpierw mają się usłyszeć, poczuć chemię, zbudować więź bez bodźców wizualnych. Dopiero po decyzji o zaręczynach spotykali się osobiście po raz pierwszy i ruszyli na romantyczny wyjazd, a potem razem mieszkają, aby podjąć ostateczną decyzję o ślubie.

W polskiej odsłonie "Love is Blind" to właśnie rozmowy w kapsułach często stają się poruszającymi wyzwaniami i są areną do bardzo osobistych tematów, które niekiedy wypływają publicznie po raz pierwszy. W programie widzowie usłyszeli opowieści o trudnym dzieciństwie, chłodnej relacji z rodzicami, dysfunkcyjnych domach z chorobą alkoholową w tle, a nawet pojawił się temat dotyczący rodzinnej tragedii z samobójstwem bliskich.

Okazuje się, że obok zwierzeń, pikantnych szczegółów dotyczących życia intymnego pojawiły się bardzo poważne tematy. Część widzów "Love is blind: Polska" odbiera sezon jako zaskakująco surowy portret doświadczeń, które uczestnicy wnoszą do relacji.

Internauci sugerują, że niektóre z doświadczeń mogą mocno wpływać na obecne relacje uczestników. Fani "Love is Blind" już zauważyli potrzebę nadmiernej kontroli u niektórych uczestników, niską samoocenę, żarty, które ukrywają prawdziwe emocje, czy wręcz zasypywanie partnera uczuciami z obawy przed rozstaniem.

Julia trochę przypomina mi Ginny z Ginny & Georgia ktorej zachowanie spowodowane jest jest brakiem stabilności w dzieciństwie, stresem i trudną relacją z matką,

Poczułam ten stres jak Kamil był wśród rodziny i przyjaciół Julii. Mam wrażenie że mama Julii na siłę szuka czegoś by się przyczepić, nie stara się zrozumieć że chłopak czuję ogromny stres.

W innych krajach dużo normalnych ludzi, tu drama za dramą, problemy emocjonalne, dużo przekleństw, trochę hotel paradise próbujecie zrobić. W drugiej edycji proponuję poszukać kobiety, które potrafią się wypowiadać kulturalną polszczyzną.

Kiedy finał "Love is blind: Polska"?

Netflix udostępnia sezon "Love is blind: Polska" w częściach, a całość ma liczyć 11 odcinków. Dla fanek i fanów, którzy wolą planować seanse, terminarz jest kluczowy. Część II, czyli cztery kolejne odcinki, miały swoją premierę 13 maja.

Z kolei wielki finał "Love is blind: Polska", czyli część III, pojawi się w serwisie Netflix 20 maja. Co ciekawe, zapowiedziano też część IV w formule reunion, ale termin jej premiery ma dopiero zostać ujawniony.

