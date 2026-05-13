"Love is Blind: Polska" błyskawicznie wskoczyło do najchętniej oglądanych produkcji w Polsce w serwisie Netflix. Właśnie pojawiły się kolejne odcinki zapowiadane jako druga część przed wielkim finałem, w których widzowie zobaczyli, jak narzeczeni radzą sobie po powrocie z Grecji oraz podczas wspólnego zamieszkania. W nowych odcinkach ogromne emocje wzbudza wątek Krzysztofa i Maliki. Okazuje się, że uczestnik nie zapomniał o Kindze i doszło nie tylko do niewinnego spotkania.... Pierwsza zdrada w "Love is blind" ujawniona!

"Love is Blind": Krzysztof żałował wyboru Maliki

W "Love is Blind: Polska" Krzysztof nie ukrywał, że jest zauroczony dwoma kobietami: spokojną i zasadniczą Maliką, oraz Kingą, która była duszą towarzystwa. To właśnie Kinga, agentka nieruchomości, była na najwyższej pozycji w jego wyborach, ale wszystko zmieniło się, kiedy dowiedział się, że inni uczestnicy dużo o niej mówią, a wręcz traktują ją jako pierwszy wybór. Wtedy obawiając się kolejnego zawodu miłosnego podjął decyzję o wyborze Maliki. Kinga nie ukrywała łez podczas rozmów z uczestniczkami i poczuła się niewłaściwie oceniona przez Krzysztofa.

Krzysztof chciał być bardziej racjonalny, ale szybko okazało się, że nie do końca może znaleźć nić porozumienia z Maliką, a wręcz jej zachowanie i dystans go drażnią. Ona nie miała świadomości, że nie była jego pierwszym wyborem. Z kolei Krzysztof w rozmowach z kolegami przyznawał, że nie czuje się adorowany, a do tego ma wrażenie, że Malika jest dominująca. Ich próby rozmów zakończyły się fiaskiem jeszcze w Grecji...

Krzysztof zdradził Malikę w "Love is Blind: Polska"

Po powrocie z Grecji sytuacja między Krzysztofem a Maliką zaczyna się komplikować. Para zupełnie się nie dogaduje w codziennym życiu, a uczestnik bardzo krytycznie mówi o swojej partnerce podczas rozmów z innymi osobami. W końcu okazuje się, że podczas rozmowy z Kamilem "Uno" wyznał, że spotkał się z Kingą, kiedy nadal był w narzeczeństwie z Maliką i wspomina o pocałunku.

Malika w końcu dowiaduje się, co zaszło między Krzysztofem a Kingą i nie ukrywa. że czuje się zdradzona, ale najgorsze dopiero przed nią. Początkowo Krzysztof twierdzi, że chce jeszcze ratować tę relację i choć oboje próbują od nowa, to on ostatecznie porzuca Malikę.

Cała prawda o Krzysztofie i Kindze z "Love is Blind: Polska" wychodzi na jaw dopiero na wspólnej imprezie wszystkich uczestników. To tam Malika rozmawia z pozostałymi uczestniczkami o pocałunku między jej narzeczonym a Kingą, a kiedy pada sugestia o zdradzie, idzie porozmawiać z Kingą i dowiaduje się prawdy, że doszło również do kontaktów intymnych.

Malika mimo szokujących informacji nie zamierza wdawać się w konflikt i chce zamknąć ten etap za sobą. Mocno zaskakuje fakt, że zachowanie Krzysztofa oburza inne uczestniczki, a z kolei mężczyźni trzymają jego stronę. Internauci też nie kryją gorzkich słów.

Największy hit to Krzysztof, jak on zdradził na samym początku, to co będzie dalej?

Będzie grubo

