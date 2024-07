Za nami dziewiąty odcinek "Azji Express". Tydzień temu z programem pożegnali się Hanna Lis i Łukasz Jemioł. Para zrezygnowała z kontynuowania wyścigu ze względu na zły stan zdrowia projektanta. W show zostało 5 par! Kto?

Iza Miko i Leszek Stanek

Renata Kaczoruk i Weronika Budziło

Pascal Brodnicki i Paweł Dobrzański

Michał Żurawski i Ludwik Borkowski

Agnieszka Włodarczyk i Maria Konarowska

Wyścig zaczął się w Kambodży, ale zmęczenie i mordercze zadania oraz wypadki dadzą dziś uczestnikom do wiwatu. Co się działo? Zapraszamy do naszej relacji na żywo. Jedno możemy zdradzić na początku - wszyscy w tej grze nie lubią Renaty Kaczoruk.

Relacja z 9. odcinka Azja Express.

23:00 KONIEC! Z zapowiedzi następnego odcinka wynika, że wszyscy chcą, aby w kolejnym odcinku odpadła Renata Kaczoruk.

22:55 Immunitet wygrały Agnieszka i Marysia. Przyszły pierwsze mimo, że dźwigały ze sobą kukłę. Zanim wygrały, musiały odpowiedzieć przed nauczycielką 5 słów, których nauczyły się w szkole. W dwóch się pomyliły, dlatego miały 10 minut kary, ale Stanek z Miko nie przyszli przed tym czasem i mimo wszystko wygrały. Są bezpieczne.

22:54 Renata i Weronika, Stanek i Iza ścigają się na drodze, ale Leszek robi wszystko, żeby dziewczyny nie mogły ich wyminąć.

I to jest prawdziwa twarz Leniego! - wkurza się Renata.

22:50 Michał i Ludwik rozmawiają o Kaczoruk.

- Lubię wkurzać Renatę, bo ona się tak spina kiedy chce wygrać. Jutro ją wyeliminujemy i tyle. - Jesteś kawał skurczysyna. - Robię to dla rozrywki. - Ona tak bardzo chce wygrać i prze do przodu, sam mam bielmo na oczach przy konkurencjach, ale ona jest w tym tak arogancka, czasem zachowuje się jak 18-latka, a nie jak dojrzała kobieta.

22:48 Michał Żurawski jest wściekły, że Renata i Weronika już korzystają z samochodu, którym oni przyjechali.

Jestem szowinistą, nie umiem przegrywać z kobietami - mówi.

22:46 Renata i Weronika nie wykonały zadania z mrówkami.

To jest jakaś masakra!

22:45 Renata poucza Weronikę, jak ma zachowywać się, gdy łapie stopa.

-Bo oni jak ty nie ciśniesz to odczytują to jako wątpliwość. Musisz zakrzywiać ich emocje. -Twierdzisz, że jestem w tym zła. -Nie, znowu bierzesz do siebie, a ja chce ci przekazać, żebyś cisnęła. Ok? -U mnie nazywa się to bycie honorowym.

22:43 Uczestnicy mają pozbierać cały słoik mrówek. Leszek Stanek pociął się nożem zdejmując mrówki z drzewa, które się tam gnieżdżą.

22:34 Weronika przestraszyła się, że jeden z panów, który ją wiózł na motorze, molestuje ją. Dlatego zeszła z motoru. Renata wzięła sprawy w swoje ręce i zaczęła szukać dobrego transportu, ale była taka rozkojarzona, że stanęła na ulicy i ktoś w nią prawie wjechał!

22:29 W Kambodży sami mieszkańcy proponują spanie i jedzenie... Wszyscy zazdroszczą otwartości i empatii goszczącym.

22:26 Weronika jest zdenerwowana na Renatę. Dziewczyny zostały zaproszone z ulicy na jedzenie. Weronika uważa, że trzeba będzie za nie zapłacić, a Renata, że nie. Nie chce pokazywać kartki, że nie mają kasy. W końcu się Weronika odpuściła. Impreza okazała się stypą z powodu śmierci syna gospodyni.

22:23 Uczestnicy szukają noclegu. Marysia w przebraniu wygląda jak pajac i dzieci myślą, że to teatr.

Nawet Agnieszka powiedziała - jak patrzę na ciebie to nie mogę poważnie ciebie potraktować.

22:20 Żurawski wkręca Renatę, że nie mogą się rozdzielać z Weroniką na więcej niż 30 metrów przy szukaniu stopa. Dlaczego? Bo jako kobiety szybciej łapią stopa.

Nie lubię przegrywać z kobietami. Są sprytne, bo nie mamy szans z łapaniem stopa z takimi kobietami. Renata to taki zwierzak, co musi wygrać i prze do przodu.

22:18 Agnieszka mówi, że ma niespodziankę po zabawie. Ludwik, mówi, że chce kawę i ciastka.

Kawaler w Kambodży marzy o kawie i ciastkach, a Szulim daje kukły - mówi Ludwik - chyba muszę lepiej formułować moje potrzeby.

Kukłę w wyniku losowania dostaje Agnieszka i Marysia. Marysia nosi to na sobie... Jest jej w niej strasznie gorąco.

22:07 Wygrał Michał i Ludwik!

Dziewczyny w błocie, to my bardzo chętnie to powtórzymy - mówi Ludwik.

Bo Renata z Weroniką w błocie wyglądają bardzo ponętnie.

22:00 Tylko 3 pary zagrają o amulet. Jako pierwsi dotarli Michał i Ludwik, na drugim miejscu znaleźi się Renata i Weronika, na trzecim Pascal i Filip. Jakie czeka ich zadanie? Muszą nawodnić pole starą metodą stosowaną do dziś. Muszą się czołgać po błocie i powiązani liną ze sobą ciągnąć klucz po torze przeszkód - aby odblokować system nawadniający. A potem wielkim szuflami napełnić rów.

21:57 Kiedy Weronika widzi kadzie mówi, że nie ma szans aby to przenieść. Renata jest wkurzona, że Weronika znowu mówi jej, że czegoś nie da rady zrobić.

Ja bym chciała żebyś do mnie nie mówiła tak kategorycznie. To nie przyjemne dla mnie bardzo. Ja bym chciała, żebyś ciągle nie mówiła mi "nie" na każdą propozycję - mówi do Weroniki.

21:54 Muszą przenieść kadzie pełne deszczowej wody, którą rodziny zbierają do mycia i picia. Uczestnicy chcą wodę wylać...

21:51

Weronika każdą uwagę od Renaty odbiera jako pretensję. Irytuje się na wszystko, co zrobi Renata.

-Znowu mi przerwałaś! - mówi Weronika. -Werka, chciałam ci tylko pokazać świątynie i słucham cię dalej. -Czasem chciałabym móc dokończyć swoją wypowiedź.

-Werkę charakteryzuje balans, potrafi się cieszyć i się zdenerwować i to pokazać - mówi Renata.

21:47 Nerwy puszczają. Michał z Ludwikiem spierają się z Pascalem. Renata nie jest zadowolona na jakim etapie są z Weroniką.

-Widziałam samochód, ale nam odjechał bo za wolno szłyśmy - komentuje Renata. -Znowu pretensje czy mi się wydaje? - pyta Weronika -Wydaje ci się - mówi Renata

21:44 Jako pierwsi zadanie wykonali Iza i Leszek. Zostali odpytani przez dyrektora szkoły i poszło im świetnie. Renata z Weroniką na końcu wyszły z klasy.

21:37

Przy dzieciach ze szkoły wszyscy się rozpływają. Marysia mówi, że kocha dzieci i jak na nie patrzy to przypomina się jej siostrzenica Zosia. Ludwik od pary z Żurawskim - też przyznaje, że chciałby mieć dzieci w właściwą osobą. A na razie kocha bardzo swoją chrześnicę.

Ja non stop myślę o moich dzieciach. Mam 8 latka w domu i 4 latka i 2-latkę stęskniony jestem bardzo, chcę już wracać do nich - mówi Michał Żurawski.

21:33 Zaczynamy. Pierwsza konkurencja zaczyna się w szkole podstawowej w Kambodży. Uczestnicy muszą nauczyć się 5 kamerskich słów. Jakich? Ryba, dzień dobry, bawół, pole ryżowe, dziękuję.

21:00 Agnieszka Woźniak-Starak mówi, że Kambodża to najbiedniejszy azjatycki kraj.

A tymczasem Iza Miko zdradza swoje tajemnice piękna z Azja Express. Jak dbała o urodę?

Leszek Stanek bawi się w sprzedawcę.

