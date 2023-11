To już pewne, po 7 latach przerwy w emisji program "Szansa na sukces" wraca na antenę TVP! O tym, że powstaną nowe odcinki muzycznego talent-show media informują już od kilku tygodni. Do tej pory nie było jednak wiadomo, kto poprowadzi kolejną edycję "Szansy na sukces", którą do 2012 roku prowadził uwielbiany przez widzów Wojciech Mann.

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że stacja TVP zastanawiała się nad trzema prezenterami: Damianem Michałowskim, Tomaszem Wolnym oraz Arturem Orzechem. Teraz okazuje się, że władze TVP podjęły już decyzję!

Kto zastąpi Wojciech Manna?

Według doniesień "Super Expressu" nowym prowadzącym "Szansy na Sukces" został... Artur Orzech! Dziennikarz muzyczny potwierdził doniesienia w rozmowie z dziennikiem przyznając, że rozpoczął już nagrania nowych odcinków programu.

Przepraszam, ale nie mam czasu na komentarze, właśnie nagrywamy ten program - powiedział w rozmowie z "SE".

Pierwszy odcinek "Szansy na Sukces" zostanie wyemitowany już 7 kwietnia! I chociaż wcześniej pojawiały się informacje, że show zastąpi "Sanatorium miłości" to teraz portal wirtualnemedia.pl informuje, że emisja "Szansy na Sukces" zaplanowana jest na godzinię 15:15. Wiadomo już, że nowej edycji programu zostanie wyemitowanych ok. 8-10 odcinków, a ich zwycięzcy wezmą udział w koncercie, którego laureat zaśpiewa podczas festiwalu w Opolu.

Będziecie oglądać odświeżoną wersję "Szansy na Sukces"? Myślicie, że powracające po latach muzyczne talen-show będzie hitem?

