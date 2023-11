W sobotnim odcinku show "Twoja twarz brzmi znajomo" pojawi się Rod Stewart! Artysta uchodzi za jednego z najpopularniejszych piosenkarzy drugiej połowy XX wieku. Został uhonorowany też przez królową Elżbietę II tytułem szlacheckim. Rod Stewart śpiewa z charakterystyczną chrypą w głosie, więc artysta wcielający się w niego nie będzie miał łatwego zadania. Kto się w niego wcieli? Antek Smykiewicz!

Wiesz, że potem będę musiał chyba z tydzień nie śpiewać – mówił do Agnieszki Hekiert podczas próby wokalnej.

A co zaśpiewa?

Śpiewam „Sailing”. To jest numer, który płynie cały czas jednostajnie. Nie ma jakiejś kulminacji. Dlatego też jest to tak ciężkie wyzwanie. Mam nadzieję, że się chociaż do tego zbliżę – opowiada Antek.