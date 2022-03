Zwyciężczyni Eurowizji w dramatycznym wpisie o ucieczce z Ukrainy: "Spakowałam się w 15 minut"

Eurowizję 2016 wygrała Ukraina i jej reprezentantka Jamala z piosenką "1944". Kim jest zwyciężczyni? Jamala ma 33 lata i jest krymską Tatarką. Jej skalę głosu ocenia się na 4 oktawy. Piosenka, którą wygrała w Sztokholmie konkurs Eurowizji, opowiada o sowieckich deportacjach Tatarów w latach 40. Jamała zaczęła karierę jako 15-latka. Brała udział w wielu konkursach wokalnych organizowanych na Ukrainie, w Rosji i Europie. Od 2001 roku była solistką w kwintecie wokalnym Beauty Band. Ma na koncie kilka płyt, czy ról w musicalach. W 2014 roku wystąpiła w filmie "Przewodnik", w którym zagrała rolę Olgi, aktorki i nauczycielki języka angielskiego. Ma w karierze też akcent polski - w zeszłym roku, w lipcu, wystąpiła na koncercie Lato radia Zet w Słubicach! Swoją piosenką w konkursie Eurowizji chciała zwrócić uwagę na ważne fakty historyczne. "1944" to historia mojej prababci Nazelchan. W 1944 była ona deportowana z Krymu przez władze sowieckie, podobnie jak niemal wszyscy Tatarzy. Babcię wywieziono z Kuczuk Uzeń – to niewielka wieś na Krymie. Wywieziono ją do Azji Środkowej z pięciorgiem dzieci. Prababcia opowiadała mi o tym, jak wieziono ich w towarowych wagonach bez jedzenia, bez wody w zaduchu. Ludzie umierali. Tym mocniejszym, udawało się przeżyć, słabsi po prostu umierali – zwłaszcza dzieci i starcy - tak mówiła o swojej piosence w wywiadzie dla Polskiego Radia. Jamala podziwiała swoją prababcię za to, że przetrwała i wychowała 4 synów, którzy wrócili na Krym. To wygnanie. Dzisiaj my - Tatarzy zmagamy się o to, by mieć swoją ziemię, żeby szanowano nasze prawa traktowano nas jak autochtoniczną ludność - opowiada Jamala. Jamala ma nadzieję, że jej piosenka odbije się echem i będzie mieć wymiar polityczny zwłaszcza teraz, po wydarzeniach na Krymie. To już dwa lata aneksji, dwa...