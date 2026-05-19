Izabela Janachowska i jej mąż Krzysztof Jabłoński po raz pierwszy publicznie opowiedzieli o drugiej ciąży prezenterki. W najnowszym wywiadzie para zdradziła, jak wygląda ich codzienność po ogłoszeniu radosnej nowiny oraz jak Janachowska odnajduje się w tym wyjątkowym czasie.

Izabela Janachowska jest w ciąży. Jak się czuje?

We wtorek Izabela Janachowska przekazała fanom radosną nowinę o swojej ciąży. Prezenterka opublikowała w mediach społecznościowych pełne emocji nagranie, którym podzieliła się szczęśliwą informacją o powiększeniu rodziny. Niedługo później gwiazda udzieliła także krótkiego wywiadu Katarzynie Łąckowskiej dla "Dzień dobry TVN", w którym opowiedziała o swoim samopoczuciu i pierwszych emocjach towarzyszących temu wyjątkowemu okresowi. Jak się obecnie czuje?

Świetnie. Na początku byłam bardzo senna i organizm wyraźnie dawał mi znać, że potrzebuje więcej spokoju. Teraz jednak mam poczucie, że ta ciąża i ogrom miłości, który dostaję od bliskich, dosłownie dodają mi skrzydeł. Czuję dużo wdzięczności. Bardzo piękny etap przed nami mówiła.

Prezenterka zdradziła także, jak zareagowała w chwili, gdy dowiedziała się o ciąży. Wyznała, czy ta wiadomość bardziej ją zaskoczyła, czy wzruszyła.

Zdecydowanie bardziej wzruszyła. To nie była dla nas przypadkowa chwila, tylko moment, na który bardzo czekaliśmy. Myślę, że kiedy bardzo czegoś pragniesz, to w momencie, gdy to marzenie się spełnia, pojawia się ogrom emocji i wdzięczności. Pamiętam, że przez chwilę chyba nawet trudno było nam uwierzyć, że to dzieje się naprawdę opowiadała Janachowska.

Mąż Izabeli Janachowskiej dodał, że wiadomość o ciąży była dla niego jednym z najbardziej poruszających momentów ostatnich lat. Przyznał, że zarówno on, jak i prezenterka od dawna marzyli o powiększeniu rodziny, dlatego pojawienie się tej informacji wywołało w nich ogromne emocje.

To było przede wszystkim ogromne wzruszenie i szczęście. Oboje marzyliśmy o tym, żeby nasza rodzina się powiększyła, więc kiedy dowiedziałem się, że Iza jest w ciąży, byłem w szoku, ale poczułem wielką radość i taki spokój. Mamy poczucie, że to bardzo piękny moment w naszym życiu i chcemy go naprawdę przeżywać dodał.

Tak syn Janachowskiej zareagował na jej ciażę

W trakcie rozmowy para opowiedziała także o reakcji swojego 7-letniego syna, Christophera Alexandra, na wiadomość o powiększeniu rodziny. Jak zdradzili, chłopiec przyjął tę informację z ogromnym entuzjazmem, ponieważ od dawna marzył o rodzeństwie.

Chris bardzo się ucieszył. Tak naprawdę bycie starszym bratem to było jego wielkie marzenie. Od początku bardzo przeżywa całą sytuację, dopytuje, interesuje się i już teraz chce opiekować się rodzeństwem wyznała Izabela Janachowska.

