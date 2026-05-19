Meghan Markle i książę Harry świętują 8. rocznicę ślubu, wspominając jeden z najważniejszych dni w swoim życiu. Z tej okazji Meghan zdecydowała się podzielić w mediach społecznościowych wyjątkowymi, wcześniej niepublikowanymi kadrami z wesela. Na zdjęciach widać między innymi romantyczne chwile pary oraz radosne momenty z parkietu.

Historia miłości Meghan Markle i księcia Harry'ego

Meghan Markle i książę Harry od początku swojego związku przyciągają ogromną uwagę mediów na całym świecie. Ich relacja była szeroko komentowana już w momencie pierwszych doniesień o romansie, a potem zainteresowanie tylko rosło. Para szybko stała się jednym z najczęściej opisywanych duetów w rodzinie królewskiej. Ich historia od początku była połączeniem bajki i medialnego fenomenu.

Po ślubie ich życie zmieniło się diametralnie, a zainteresowanie mediów wcale nie osłabło. Meghan Markle i książę Harry zdecydowali się na odejście od królewskich obowiązków i rozpoczęcie nowego etapu życia poza Wielką Brytanią. Mimo to nadal pozostają w centrum medialnej uwagi i regularnie pojawiają się w nagłówkach gazet. Ich relacja wciąż budzi emocje i dzieli opinię publiczną.

8. rocznica ślubu Meghan i Harry’ego

Z okazji 8. rocznicy ślubu Meghan Markle podzieliła się w mediach społecznościowych wyjątkowymi zdjęciami z tego ważnego dnia. Na Instagramie opublikowała serię niepublikowanych wcześniej kadrów z uroczystości. Fotografie pokazują kulisy ich ślubu w bardziej prywatnym wydaniu. Widać na nich zarówno oficjalne momenty, jak i mniej formalne chwile z wesela.

Na udostępnionych zdjęciach uwagę przyciągają przede wszystkim romantyczne sceny z parkietu. Meghan i Harry tańczą razem, śmieją się i okazują sobie czułość w trakcie zabawy weselnej. Widać też pocałunki oraz swobodną, radosną atmosferę całego przyjęcia. Fotografie szybko przyciągnęły uwagę fanów i obiegły media społecznościowe.

