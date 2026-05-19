Izabela Janachowska oficjalnie potwierdziła, że spodziewa się drugiego dziecka. Gwiazda przekazała radosną nowinę za pośrednictwem Instagrama, gdzie opublikowała poruszające nagranie, które błyskawicznie wywołało ogromne emocje wśród fanów.

Czekamy na Ciebie - napisała pod nagraniem

Izabela Janachowska postawiła na emocje i obraz: wideo, w którym czuć domową atmosferę i wybrzmiewa najważniejsza wiadomość - już wkrótce jej rodzina się powiększy! Wideo pełne rodzinnego ciepła i wzruszających ujęć spotkało się z lawiną gratulacji oraz komentarzy od internautów i zaprzyjaźnionych gwiazd. Wśród gratulujących pojawiły się m.in. Barbara Kurdej-Szatan, Andziaks i Karolina Pisarek. Z kolei internauci zostawili tysiące wpisów z dobrymi słowami dla przyszłych rodziców, do których my oczywiście również się dołączamy.

Dla Izabeli Janachowskiej i Krzysztofa Jabłońskiego to kolejny piękny etap rodzinnej historii, którą obserwuje spora część show-biznesowej publiczności. Para jest małżeństwem od 2014 r., a ich ślub przez długi czas był przywoływany jako jedna z najbardziej luksusowych ceremonii w polskich mediach. W 2019 r. na świat przyszedł ich syn, Christopher Alexander. Teraz do tej trójki ma dołączyć kolejny członek rodziny.

Izabela Janachowska od lat podkreśla, jak ważna jest dla niej rodzina i macierzyństwo, dlatego jej obserwatorzy z ogromnym entuzjazmem przyjęli wiadomość o powiększeniu rodziny.

