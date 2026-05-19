Po wielkim finale 18. edycji „Tańca z gwiazdami”, który odbył się w niedzielę 10 maja, ruszyła giełda nazwisk i domysłów o kolejnej odsłonie show Polsatu. Wśród najczęściej przewijających się typów pojawia się Skolim. Muzyk, zapytany o to w rozmowie z Plejadą, nie ucina tematu: przyznaje, że udział w programie brzmi kusząco, ale ma też swoje „ale”.

Skolim o "Tańcu z gwiazdami"

Wokół „Tańca z gwiazdami” zawsze robi się gorąco, a po finale emocje tylko rosną. Ostatnią edycję "Tańca z gwiazdami" wygrali Gamou Fall i Hanna Żudziewicz, a stawka dla kolejnych uczestników jest konkretna: Kryształowa Kula i 200 tys. zł. Nic dziwnego, że widzowie od razu zaczynają układać w głowie listę marzeń, a internet żyje spekulacjami.

Skolim nie ukrywa, że propozycja wejścia do takiego formatu ma w sobie coś, co przyciąga natychmiast. W rozmowie z Plejadą został zapytany wprost, czy w takim razie chciałby wystąpić w "Tańcu z gwiazdami". Muzyk odpowiedział:

No pewnie, że chciałbym wziąć udział. Myślę, że to jest doskonała zabawa. Często wokół tego programu pojawia się rywalizacja, jakieś kłótnie, dramy. Troszkę jak w życiu, jak w serialu. Natomiast sama idea tego, że ludzie tańczą, próbują swoich sił, bawią się (jest super) - przyznał

Zaytany o to, co najbardziej motywuje go do udziału w tanecznym show Polsatu, nie owijał w bawełnę:

Nagrodą jest piłka jakaś, tak? (...) Myślę, że to super kasiora, piękna nagroda i fajna zabawa. - dodał

Czy Skolim wystąpi w "Tańcu z gwiazdami"?

Wszystko wskazuje jednak na to, że na udział Skolima w "Tańcu z gwiazdami" będziemy jednak musieli trochę zaczekać. Muzyk nie ukrywa, że na ten moment najważniejszy jest dla niego dalszy rozwój muzycznej kariery i tworzenie nowego repertuaru.

Uwielbiam pisać numery. Siedzieć w studiu, pić sobie colę, zapalić papierosa, grać koncerty. (...) Zapraszanie ludzi do takiego programu to już jest jakieś nowe wyzwanie albo zrezygnowanie trochę ze swojej pasji. Nie chciałbym tego robić - przyznaje wprost

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

