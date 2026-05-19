Skolim w "Tańcu z gwiazdami"? Muzyk odpowiedział wprost
Skolim w "Tańcu z gwiazdami" to temat, który pojawia się w internetowych spekulacjach tuż po finale 18. edycji show Polsatu. W najnowszym wywiadzie muzyk nie kryje, że taneczny parkiet go kusi. Czy zatem zobaczymy go w nadchodzącej edycji programu?
Po wielkim finale 18. edycji „Tańca z gwiazdami”, który odbył się w niedzielę 10 maja, ruszyła giełda nazwisk i domysłów o kolejnej odsłonie show Polsatu. Wśród najczęściej przewijających się typów pojawia się Skolim. Muzyk, zapytany o to w rozmowie z Plejadą, nie ucina tematu: przyznaje, że udział w programie brzmi kusząco, ale ma też swoje „ale”.
Skolim o "Tańcu z gwiazdami"
Wokół „Tańca z gwiazdami” zawsze robi się gorąco, a po finale emocje tylko rosną. Ostatnią edycję "Tańca z gwiazdami" wygrali Gamou Fall i Hanna Żudziewicz, a stawka dla kolejnych uczestników jest konkretna: Kryształowa Kula i 200 tys. zł. Nic dziwnego, że widzowie od razu zaczynają układać w głowie listę marzeń, a internet żyje spekulacjami.
Skolim nie ukrywa, że propozycja wejścia do takiego formatu ma w sobie coś, co przyciąga natychmiast. W rozmowie z Plejadą został zapytany wprost, czy w takim razie chciałby wystąpić w "Tańcu z gwiazdami". Muzyk odpowiedział:
No pewnie, że chciałbym wziąć udział. Myślę, że to jest doskonała zabawa. Często wokół tego programu pojawia się rywalizacja, jakieś kłótnie, dramy. Troszkę jak w życiu, jak w serialu. Natomiast sama idea tego, że ludzie tańczą, próbują swoich sił, bawią się (jest super)
Zaytany o to, co najbardziej motywuje go do udziału w tanecznym show Polsatu, nie owijał w bawełnę:
Nagrodą jest piłka jakaś, tak? (...) Myślę, że to super kasiora, piękna nagroda i fajna zabawa.
Czy Skolim wystąpi w "Tańcu z gwiazdami"?
Wszystko wskazuje jednak na to, że na udział Skolima w "Tańcu z gwiazdami" będziemy jednak musieli trochę zaczekać. Muzyk nie ukrywa, że na ten moment najważniejszy jest dla niego dalszy rozwój muzycznej kariery i tworzenie nowego repertuaru.
Uwielbiam pisać numery. Siedzieć w studiu, pić sobie colę, zapalić papierosa, grać koncerty. (...) Zapraszanie ludzi do takiego programu to już jest jakieś nowe wyzwanie albo zrezygnowanie trochę ze swojej pasji. Nie chciałbym tego robić
Chcielibyście zobaczyć Skolima w "Tańcu z gwiazdami"?
