Mija rok od śmierci Soni Szklanowskiej, znanej widzom z drugiej edycji „Hotelu Paradise” i aktywnej w sieci influencerki. Jej mama, Julia Szklanowska, w rocznicę śmierci córki zamieściła emocjonalny wpis na Instagramie. Do słów skierowanych do córki dołączyła też zdjęcie grobu, na którym widać wiele kwiatów i zniczy.

Pierwsza rocznica śmierci Soni Szklanowskiej. Poruszający wpis jej mamy

Sonia Szklanowska zmarła 17 maja 2025 r., mając 25 lat. W rocznicę śmierci Soni głos zabrała jej mama. Opublikowała wpis na Instagramie, w którym zwróciła się bezpośrednio do córki. Opisała w nim swój ból, tęsknotę i próbę nazwania pustki, która została po stracie. Jednocześnie podkreśliła wdzięczność za czas, w którym mogła być mamą Soni i przekazała, że wierzy w ponowne spotkanie.

Soniu. Minął rok, odkąd stałaś się najjaśniejszą gwiazdką na moim niebie. Choć moje serce wciąż pęka z tęsknoty, dzisiaj, w tę pierwszą rocznicę, staram się patrzeć w górę z wdzięcznością za to, że dane mi było być Twoją mamą. Zabrałaś ze sobą kawałek mojego świata, ale zostawiłaś miłość, której nie odbierze mi żadna odległość ani czas. Nie żegnam się z Tobą na zawsze. Mówię jedynie do zobaczenia, wierząc, że kiedyś znów się spotkamy. ODPOCZYWAJ W POKOJU. Moja cząstko serca - napisała mama Soni

Grób Soni Szklanowskiej tonie w kwiatach

Do wpisu dołączone zostało zdjęcie, które natychmiast przyciągnęło uwagę internautów. Mama pokazała grób Soni Szklanowskiej. Na fotografii widać, jak wiele osób wciąż pamięta o Soni - wokół grobu jest mnóstwo kwiatów i zapalonych zniczy. Najbardziej jednak porusza napis na nagrobku.

Nasza miłość, nasze serduszko. Sonia Szklanowska. 17.10.1999 – 17.05.2025. Śpij Aniołku

Trudno powstrzymać łzy...

Instagram/julka.szklanowska

