Historia miłości Izabeli Janachowskiej i Krzysztofa Jabłońskiego budzi spore zainteresowanie wśród ich fanów. Para mimo sporej różnicy wieku od lat tworzy stabilny i szczęśliwy związek, a teraz - jak się okazuje - spodziewa się kolejnego dziecka. Zobaczcie, jak zaczęła się ich relacja i jak wygląda ich życie prywatne.

Historia miłości Izabeli Janachowskiej i Krzysztofa Jabłońskiego

Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński poznali się dzięki wspólnym znajomym oraz rodzinnej inicjatywie - w tle pojawił się program "Taniec z gwiazdami", który zwrócił uwagę milionera na tancerkę. Według relacji Janachowskiej ich pierwsze spotkanie było spontaniczne i niezobowiązujące, ale szybko przerodziło się w długą rozmowę, która trwała znacznie dłużej, niż pierwotnie planowała.

Jakie ja głupoty wygadywałam! Każdy normalny mężczyzna na miejscu Krzysztofa uciekłby, nie wiem, czy nie z krzykiem. Pomyślałam: Wariat, pasujemy do siebie. Zaintrygował mnie wspominała w rozmowie z Vivą!

Już od początku między nimi pojawiło się silne zainteresowanie, mimo że tancerka początkowo nie była przekonana do tej znajomości. Z czasem ich relacja zaczęła rozwijać się bardzo dynamicznie.

Chociaż czasem - jak każda kobieta - zastanawiałam się, co jest ze mną nie tak, że wciąż jestem sama. Dopiero jak się z tym pogodziłam i odpuściłam, pojawił się on. Zawalczył i wywrócił życie do góry nogami opowiadała.

Po bardzo krótkim czasie para zdecydowała się na wspólne życie i szybkie zamieszkanie razem, co tylko przyspieszyło rozwój ich związku. W 2014 roku wzięli ślub w Rzymie, który był szeroko komentowany w mediach i uchodził za jedno z bardziej spektakularnych wydarzeń show-biznesowych tamtego roku. Duża różnica wieku od początku budziła emocje i była szeroko komentowana, jednak para konsekwentnie budowała wspólne życie mimo medialnej presji. Dziś tworzą stabilne małżeństwo i wspólnie wychowują syna Christophera Alexandra.

Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński spodziewają się dziecka

Okazuje się, że rodzina Izabeli Janachowskiej i Krzysztofa Jabłońskiego wkrótce powiększy się o kolejnego członka. Gwiazda poinformowała dziś bowiem o swojej drugiej ciąży, publikując w mediach społecznościowych poruszające nagranie, w którym podzieliła się radosną nowiną z fanami.

Informacja szybko została podchwycona przez portale plotkarskie i serwisy show-biznesowe, ponieważ prezenterka od lat cieszy się dużą popularnością w Polsce. W komunikacie podkreśliła swoje szczęście i ekscytację związaną z oczekiwaniem na kolejne dziecko, a w komentarzach posypały się gratulacje.

