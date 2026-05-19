Janachowska i Krzysztof niedługo po raz drugi zostaną rodzicami. Mało kto wie, jak wyglądały początki ich związku
Izabela Janachowska i jej mąż Krzysztof Jabłoński już niebawem powitają na świecie drugie dziecko. Gwiazda przekazała radosne wieści za pośrednictwem Instagrama, publikując rozczulające nagranie. Przypominamy, jak wyglądała historia ich miłości.
Historia miłości Izabeli Janachowskiej i Krzysztofa Jabłońskiego budzi spore zainteresowanie wśród ich fanów. Para mimo sporej różnicy wieku od lat tworzy stabilny i szczęśliwy związek, a teraz - jak się okazuje - spodziewa się kolejnego dziecka. Zobaczcie, jak zaczęła się ich relacja i jak wygląda ich życie prywatne.
Historia miłości Izabeli Janachowskiej i Krzysztofa Jabłońskiego
Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński poznali się dzięki wspólnym znajomym oraz rodzinnej inicjatywie - w tle pojawił się program "Taniec z gwiazdami", który zwrócił uwagę milionera na tancerkę. Według relacji Janachowskiej ich pierwsze spotkanie było spontaniczne i niezobowiązujące, ale szybko przerodziło się w długą rozmowę, która trwała znacznie dłużej, niż pierwotnie planowała.
Jakie ja głupoty wygadywałam! Każdy normalny mężczyzna na miejscu Krzysztofa uciekłby, nie wiem, czy nie z krzykiem. Pomyślałam: Wariat, pasujemy do siebie. Zaintrygował mnie
Już od początku między nimi pojawiło się silne zainteresowanie, mimo że tancerka początkowo nie była przekonana do tej znajomości. Z czasem ich relacja zaczęła rozwijać się bardzo dynamicznie.
Chociaż czasem - jak każda kobieta - zastanawiałam się, co jest ze mną nie tak, że wciąż jestem sama. Dopiero jak się z tym pogodziłam i odpuściłam, pojawił się on. Zawalczył i wywrócił życie do góry nogami
Po bardzo krótkim czasie para zdecydowała się na wspólne życie i szybkie zamieszkanie razem, co tylko przyspieszyło rozwój ich związku. W 2014 roku wzięli ślub w Rzymie, który był szeroko komentowany w mediach i uchodził za jedno z bardziej spektakularnych wydarzeń show-biznesowych tamtego roku. Duża różnica wieku od początku budziła emocje i była szeroko komentowana, jednak para konsekwentnie budowała wspólne życie mimo medialnej presji. Dziś tworzą stabilne małżeństwo i wspólnie wychowują syna Christophera Alexandra.
Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński spodziewają się dziecka
Okazuje się, że rodzina Izabeli Janachowskiej i Krzysztofa Jabłońskiego wkrótce powiększy się o kolejnego członka. Gwiazda poinformowała dziś bowiem o swojej drugiej ciąży, publikując w mediach społecznościowych poruszające nagranie, w którym podzieliła się radosną nowiną z fanami.
Informacja szybko została podchwycona przez portale plotkarskie i serwisy show-biznesowe, ponieważ prezenterka od lat cieszy się dużą popularnością w Polsce. W komunikacie podkreśliła swoje szczęście i ekscytację związaną z oczekiwaniem na kolejne dziecko, a w komentarzach posypały się gratulacje.
