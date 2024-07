Klaudia Halejcio i Tomasz Barański poznali się w programie "Taniec z Gwiazdami" i to właśnie podczas wspólnych treningów narodziło się między nimi uczucie. I chociaż przez kilka miesięcy aktorka i tancerz nie pokazywali się publicznie razem, ani nie mówili o sobie w wywiadach- to w mediach było bardzo głośno o ich związku. Para dopiero na pokazie Roberta Kupisza przestała się ukrywać. Halejcio i Barański wspólnie pozowali do zdjęć, a podczas samego pokazu nie zabrakło czułych gestów i spojrzeń. Zobacz: Halejcio i Barański razem na imprezie. Już nie ukrywają swojego związku?

Według informacji "Faktu" Klaudia Halejcio i Tomasz Barański traktują swój związek bardzo poważnie. Okazuje się, że aktorka nie tylko zamieszkała z przystojniakiem z TzG, ale również przedstawiła go swoim rodzicom.

- Tomek nalegał, by trzymać wszystko w tajemnicy, ale ona chciała już skończyć z sekretami. Zwłaszcza że już jakiś czas temu para zamieszkała razem. Oboje traktują tą znajomość bardzo poważne. Klaudia jest przekonana, że Tomek to ten jedyny i zapoznała go z rodzicami- zdradził informator tabloidu.

Miejmy nadzieję, że już wkrótce znowu zobaczymy ich razem na oficjalnej imprezie!

