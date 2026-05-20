Choć Roksana Węgiel ma zaledwie 21 lat, od pewnego czasu jest już mężatką. Wielu fanów zastanawia się, jak wyglądają kwestie finansowe w związku jednej z najlepiej zarabiających gwiazd młodego pokolenia w Polsce. Artystka otwarcie przyznała, że wraz z mężem nie zdecydowali się na podpisanie intercyzy, co oznacza, że ich majątek pozostaje wspólny.

Kevin Mglej ma duży wpływ na twórczość Roksany Węgiel

Związek Roksany Węgiel i Kevina Mgleja od początku wzbudzał ogromne zainteresowanie mediów i fanów. Para poznała się podczas pracy nad albumem wokalistki, a swoją relację oficjalnie potwierdziła w 2023 roku. Mimo licznych komentarzy dotyczących różnicy wieku, zakochani konsekwentnie podkreślają, że łączą ich wspólne wartości, pasja do muzyki i wzajemne wsparcie. W sierpniu 2024 roku powiedzieli sobie sakramentalne "tak", a od tamtej pory chętnie pokazują w mediach społecznościowych kadry ze wspólnego życia oraz współpracy zawodowej.

Piosenkarka gościła ostatnio w finałowym odcinku 39. sezonu programu Kuby Wojewódzkiego, gdzie wyznała, że jej mąż ma duży wpływ na jej twórczość i jest dla niej ważnym wsparciem artystycznym.

On sam często to pisze, więc... Taki mamy układ. Razem to piszemy. I też, szczerze mówiąc, po prostu mam wrażenie, że nikt mnie lepiej nie zna. Mieszkamy razem, jesteśmy po ślubie i cieszę się, że razem z nim mogę pisać te teksty, że od tego też, od tej pasji do muzyki, do pisania zaczęła się nasza miłość, więc bardzo dobrze mi się z nim pisze opowiadała wokalistka.

Roksana Węgiel nie podpisała intercyzy

W pewnym momencie rozmowa Kuby Wojewódzkiego z Roksaną Węgiel zeszła na temat finansów. Prowadzący postanowił zapytać młodą gwiazdę, czy po ślubie z Kevinem Mglejem zdecydowała się na podpisanie intercyzy. Ku zaskoczeniu widzów i samego gospodarza programu, wokalistka bez chwili zawahania stanowczo zaprzeczyła.

Mamy wszystko wspólne wyznała.

