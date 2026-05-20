U Wojewódzkiego wyszła cała prawda o małżeństwie Roksany Węgiel i Kevina Mgleja. To już pewne
Roksana Węgiel gościła ostatnio w programie Kuby Wojewódzkiego, gdzie opowiedziała zarówno o swojej drodze zawodowej, jak i życiu osobistym. Kiedy rozmowa zeszła na temat małżeństwa z Kevinem Mglejem, młoda wokalistka zaskoczyła wyznaniem na temat intercyzy.
Choć Roksana Węgiel ma zaledwie 21 lat, od pewnego czasu jest już mężatką. Wielu fanów zastanawia się, jak wyglądają kwestie finansowe w związku jednej z najlepiej zarabiających gwiazd młodego pokolenia w Polsce. Artystka otwarcie przyznała, że wraz z mężem nie zdecydowali się na podpisanie intercyzy, co oznacza, że ich majątek pozostaje wspólny.
Kevin Mglej ma duży wpływ na twórczość Roksany Węgiel
Związek Roksany Węgiel i Kevina Mgleja od początku wzbudzał ogromne zainteresowanie mediów i fanów. Para poznała się podczas pracy nad albumem wokalistki, a swoją relację oficjalnie potwierdziła w 2023 roku. Mimo licznych komentarzy dotyczących różnicy wieku, zakochani konsekwentnie podkreślają, że łączą ich wspólne wartości, pasja do muzyki i wzajemne wsparcie. W sierpniu 2024 roku powiedzieli sobie sakramentalne "tak", a od tamtej pory chętnie pokazują w mediach społecznościowych kadry ze wspólnego życia oraz współpracy zawodowej.
Piosenkarka gościła ostatnio w finałowym odcinku 39. sezonu programu Kuby Wojewódzkiego, gdzie wyznała, że jej mąż ma duży wpływ na jej twórczość i jest dla niej ważnym wsparciem artystycznym.
On sam często to pisze, więc... Taki mamy układ. Razem to piszemy. I też, szczerze mówiąc, po prostu mam wrażenie, że nikt mnie lepiej nie zna. Mieszkamy razem, jesteśmy po ślubie i cieszę się, że razem z nim mogę pisać te teksty, że od tego też, od tej pasji do muzyki, do pisania zaczęła się nasza miłość, więc bardzo dobrze mi się z nim pisze
Roksana Węgiel nie podpisała intercyzy
W pewnym momencie rozmowa Kuby Wojewódzkiego z Roksaną Węgiel zeszła na temat finansów. Prowadzący postanowił zapytać młodą gwiazdę, czy po ślubie z Kevinem Mglejem zdecydowała się na podpisanie intercyzy. Ku zaskoczeniu widzów i samego gospodarza programu, wokalistka bez chwili zawahania stanowczo zaprzeczyła.
Mamy wszystko wspólne
