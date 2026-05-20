Roxie Węgiel pojawiła się w talk-show Kuby Wojewódzkiego i znów znalazła się w centrum zainteresowania, szczególnie w kontekście życia prywatnego. W studiu padło pytanie, które od miesięcy przewija się w komentarzach: dlaczego tak szybko zdecydowała się na małżeństwo z Kevinem Mglejem. Artystka nie uciekła w półsłówka i jasno wskazała powód.

To dlatego Roxie Węgiel wzięła ślub tak szybko

Roxie Węgiel i Kevin Mglej pobrali się w sierpniu 2024 roku. Kilka miesięcy wcześniej wzięli ślub cywilny, jednak to ceremonia w kościele miała dla nich najwyższą wartość. Wydarzenie przez długie tygodnie było opisywane przez kolorową prasę, a wśród opinii publicznej pojawiało się wiele skrajnych opinii na temat ślubu w tak młodym wieku.

Mówiąc sakramentalne "tak", starszemu o 8 lat Kevinowi, Roxie miała zaledwie 19 lat. Para jest razem od 2022 roku, czyli odkąd artystka miała 17 lat. Ślub po zaledwie dwóch latach wywołał więc tym większe poruszenie. Teraz, przy okazji wizyty w programie Kuby Wojewódzkiego, Roxie Węgiel miała okazję odnieść się do swojego małżeństwa. Ujawniła, dlaczego zdecydowała się na nie tak szybko. Okazało się, że przyczyniły się do tego zawirowania w... życiu zawodowym!

Pracowałam z wieloma różnymi ludźmi, wiele się zmieniało, wiele osób odchodziło i przychodziło. To sprawiło, że zapragnęłam stabilizacji przynajmniej w życiu prywatnym wyjaśniła.

Roksana Węgiel wyznała prawdę o związku z Kevinem Mglejem

Artystka opisała też, że ich relacja rozwija się dobrze i że to nie przypadek. Zwróciła uwagę na fundament, który dla wielu par bywa kluczowy, a często bywa pomijany w medialnym szumie: przyjaźń. W jej ujęciu to właśnie ona pomaga utrzymać bliskość i normalność, nawet kiedy wokół jest głośno. Węgiel dała też do zrozumienia, że na starcie nie było wielkich deklaracji ani pewności, że finałem będzie ślub.

To, co my robimy z Kevinem, to jest na pewno duży fundament oparty na przyjaźni. Nie zawsze tak jest. Ale wydaje mi się, że u nas to jest ogromna moc. Bo na początku też to nie było tak, że od razu wiedzieliśmy, że to będzie prowadzić do ślubu. Aczkolwiek bardzo się polubiliśmy i czuliśmy, jakbyśmy się znali już od dawna

