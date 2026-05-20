Jeszcze kilka dni temu była na eurowizyjnej scenie w Wiedniu, a teraz przyszła wiadomość, która studzi emocje tych, którzy liczyli na szybkie spotkanie z artystką na żywo. Alicja Szemplińska odwołała swój najbliższy, zapowiadany występ gościnny w Warszawie. Chodzi o sobotni koncert ze Sienna Gospel Choir, na którym miała się pojawić jako gość.

Komunikat Alicji Szemlińskiej tuż po powrocie z Eurowizji

We wtorek wieczorem artystka przekazała w mediach społecznościowych, że nie dojdzie do jej udziału w wydarzeniu z powodów od niej niezależnych. Nie rozwinęła, co dokładnie stanęło na przeszkodzie, ale dała jasno do zrozumienia, że decyzja nie jest kwestią zmiany nastroju czy kaprysu, tylko sytuacji, na którą nie ma wpływu.

Kochani, z przyczyn niezależnych ode mnie, nie będę mogła wystąpić gościnnie podczas sobotniego koncertu w Warszawie z Sienna Gospel Choir. Jest mi ogromnie przykro i mam nadzieję, że już wkrótce uda nam się znaleźć nowy termin spotkania z wami. - przekazała Szemplińska

Jednocześnie artystka uspokoiła osoby, które mają już bilety lub planowały sobotni wieczór w rytmie gospel. Koncert Sienna Gospel Choir ma odbyć się zgodnie z planem, a Szemplińska zachęciła, by mimo jej nieobecności przyjść na to wyjątkowe wydarzenie.

Sam koncert chóru odbędzie się zgodnie z planem, dlatego gorąco zachęcam was do przybycia i wspólnego przeżycia tego wyjątkowego wieczoru. Ściskam was mocno - dodała

Świetny występ Szemplińskiej na Eurowizji 2026

Przypomnijmy, że od finału Eurowizji 2026 minęło zaledwie kilka dni. Szemplińska wystąpiła w Wiedniu z utworem „Pray” i zakończyła rywalizację na 12. miejscu. Jej występ został zauważony przez część eurowizyjnych jurorów, którzy przyznali jej maksymalne noty.

To właśnie dlatego sobotni występ w Warszawie miał być dla wielu pierwszą okazją, by zobaczyć Alicję na żywo po powrocie z konkursu, na którym tak wspaniale się zaprezentowała. Niespodziewanie jednak okazało się, że fani na to spotkanie będą musieli jeszcze chwilę poczekać.

Fot. Instagram Alicja Szemplińska

Zobacz także: