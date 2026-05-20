Finał pierwszej polskiej edycji „Love is Blind: Polska” jest już na Netflixie i zostawił widzów z poczuciem, że emocje wcale nie opadły. Cztery pary stanęły przed urzędnikiem USC w obecności bliskich, by w kilka sekund przesądzić o przyszłości swoich relacji. Dwie historie zakończyły się ślubem, dwie urwały się tuż przed metą. Teraz Netflix dorzuca kolejny element układanki: odcinek specjalny „Reunion”, który ma pokazać, co wydarzyło się po programie. Kiedy emisja?

Dwa śluby w finale "Love is Blind: Polska"

Od kilku godzin na platformie Netflix możemy oglądać wielki finał pierwszej polskiej edycji "Love is Blind". W odcinku ślubnym do decyzji podeszły pary: Filip i Daria, Jacek i Julita, Damian i Marta oraz Kamil „Uno” i Julia. Stawka była prosta: albo małżeństwo, albo koniec wspólnej drogi w takim kształcie, w jakim widzieliśmy ją w programie.

Finał przyniósł dwa „tak”. Ślub wzięli Damian i Marta oraz Filip i Daria. Z kolei Julia w USC powiedziała, że nie jest gotowa na ślub z Kamilem „Uno”, a ich relacja zakończyła się rozstaniem. W finale nie doszło także do ślubu Jacka i Julity. Julita z "Love is Blind: Polska" rzuciła Jacka w dniu ślubu, a później tłyumaczyła się ze swojej decyzji.

Netflix dorzuca „Reunion” i wraca pytanie, które wszyscy zadają po finale

Wiadomo już, że „Love is Blind: Polska” nie kończy się na odcinku ślubnym. W przygotowaniu jest specjalny epizod „Reunion”, w którym uczestnicy mają opowiedzieć o życiu po zakończeniu zdjęć i o tym, co zostało z emocji wyniesionych z eksperymentu. Kiedy widzowie będą mogli zobaczyć odcinek specjalny z udziałem uczestników "Love is Blind: Polska"? Niestety, produkcja do tej pory nie ogłosiła dokładnej daty premiery. Pojawia się jedynie niepotwierdzone przewidywanie, że odcinek specjalny mógłby trafić na Netflix 27 maja, na podstawie odstępów znanych z zagranicznych edycji. Czy tak się stanie? Miejmy nadzieję, że odpowiedź na to pytanie poznamy już wkrótce.

Kto może pojawić się w odcinku specjalnym i dlaczego widzowie tak na to czekają

Skoro finał dał dwa małżeństwa, naturalnym centrum „Reunion” będą Marta i Damian oraz Daria i Filip. Widzowie będą chcieli zobaczyć, jak wygląda ich relacja już poza ramami programu. Równie mocna jest perspektywa tych, którzy powiedzieli „nie”.

