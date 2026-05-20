We wtorek Izabela Janachowska i jej mąż Krzysztof Jabłoński dali znać w mediach społecznościowych, że ich rodzina wkrótce się powiększy. Para pokazała nagranie oraz zdjęcie USG, a pod wpisami natychmiast ruszyła fala gratulacji. Para od 7 lat wychowuje też syna Christophera. W jednym z ostatnich wywiadów Jabłoński opowiedział o opiece nad chłopcem i ujawnił, jaką mamą jest Izabela.

Izabela Janachowska spodziewa się drugiego dziecka

Takiej nowiny nie spodziewał się chyba nikt. Po 7 latach od pierwszego porodu Izabela Janachowska ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka! Nowina momentalnie obiegła cały Internet, wywołując lawinę gratulacji. Celebrytka szybko też udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała, jak się czuje:

Na początku byłam bardzo senna i organizm wyraźnie dawał mi znać, że potrzebuje więcej spokoju. Teraz jednak mam poczucie, że ta ciąża i ogrom miłości, który dostaję od bliskich, dosłownie dodają mi skrzydeł. Czuję dużo wdzięczności. Bardzo piękny etap przed nami

Pierworodny syn Izy i Krzysztofa, Christopher Alexander, od lat regularnie pojawia się na profilu mamy i widać, że jest dla rodziców absolutnym centrum rodzinnego życia. Janachowska pokazuje codzienność z synem w sposób, który natychmiast przykuwa uwagę. Chłopiec ma już 7 lat, a pojawienie się młodszego rodzeństwa z pewnością będzie dla niego dużym wydarzeniem.

Krzysztof Jabłoński szczerze o żonie

Przy okazji radosnej nowiny, w mediach na nowo wybrzmiał jeden z ostatnich wywiadów Krzysztofa Jabłońskiego dla Pudelka, w którym opowiedział o żonie i opiece nad synkiem. Biznesmen otwarcie przyznał, że to Izabela częściej przejmuje opiekę nad synem i że jest w tej roli wyjątkowo zaangażowana. Mówił też, że czasem żartobliwie odczuwa zazdrość, bo jej uwaga naturalnie kieruje się w stronę dziecka.

Iza zajmuje się więcej Chrisem. Życzyłbym każdemu, żeby miał taką mamę, ale to dlatego, że Izy mama jest fajna, myślę, że to się wynosi z domu. Iza jest idealna. Niekiedy mam do niej żal, że bardziej zajmuje się małym niż mną, ale z kolei, ponieważ ja się nim mniej zajmuję, to myślę sobie: ''Dobra, to ma taką wielką miłość od mamy''

Teraz, gdy rodzina przygotowuje się na przyjście na świat kolejnego malucha, te domowe proporcje mogą nabrać jeszcze większego znaczenia.

