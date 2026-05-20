Po zakończeniu objazdowej trasy spektaklu "Siedem" wokół Agnieszki Kaczorowskiej znów zrobiło się głośno w kontekście "Tańca z Gwiazdami". Para udzieliła ostatnio wywiadu, w którym wrócił temat jesiennej edycji programu. Czy ponownie zobaczymy w niej Agnieszkę? Takich słów nikt się nie spodziewał.

Agnieszka Kaczorowska opuściła "Taniec z gwiazdami" w cieniu kontrowersji

Ostatni raz Agnieszka Kaczorowska wzięła udział w minionej, jesiennej edycji "Tańca z gwiazdami". Partnerowała wówczas swojemu ukochanemu, Marcinowi Rogacewiczowi. To właśnie przed kamerami Polsatu ujawnili swój związek. Przez całą edycję kontrowersji jednak nie brakowało. W sieci pojawiały się doniesienia, że za kulisami show Agnieszka i Marcin dystansują się od innych uczestników.

Gdyby tego było mało, żegnając się z programem, tancerka wygłosiła obszerną przemowę, wbijając szpilę pozostałym parom. Po wszystkim duet nie pożegnał się innymi i jak gdyby nigdy nic... uciekli z parkietu. Następnie Rogacewicz i Kaczorowska skupili się na własnym spektaklu. Choć wielu było przekonanych, że ostatnie kontrowersje na dobre zamknęły tancerce drzwi do "Tańca z gwiazdami", coraz częściej pojawiają się pogłoski o jej powrocie. Co ona na to?

Marcin Rogacewicz zaskoczył słowami o powrocie Kaczorowskiej do "TZG"

Niedawno para udzieliła wywiadu portalowi Kozaczek.pl, w którym przyznali, że niedzielne spektakle utrudniały im śledzenie ostatniej edycji show. Mimo to nazwisko tancerki miało regularnie przewijać się w rozmowach na planie, co tylko podkręciło spekulacje, czy produkcja znów będzie chciała ją mieć blisko parkietu.

Słyszałam, że moje nazwisko się często pojawiało, mimo, że mnie tam nie było wyznała tancerka.

Czy zatem Agnieszka Kaczorowska widzi szanse na swój powrót do show? Choć ona sama unika jednoznacznej odpowiedzi w tej sprawie, Rogacewicz podzielił się swoją opinią. Jak się okazało, widziałby ukochaną w zupełnie innej roli.

Byłabyś świetną jurorką

Na koniec Rogacewicz dał produkcji jasno do zrozumienia, że tancerka nie zmieniła numeru telefonu. Warto przypomnieć, że Agnieszka Kaczorowska już raz starała się o posadę jurorki w "Tańcu z gwiazdami", jednak musiała obejść się smakiem, co wywołało sporą burzę.

Zobacz także: Iza Janachowska spodziewa się drugiego dziecka. Zaskakujące słowa Krzysztofa Jabłońskiego

Krzysztof Ibisz ujawnia prawdę ws. Gamou Falla. Prowadzący "TzG" powiedział wprost