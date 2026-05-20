Nowina, którą podzieliła się Janachowska z mężem, zaskoczyła wszystkich! Za pośrednictwem uroczego nagrania przekazali, że ich rodzina się powiększy. Para uchodzi za idealnie dobrane małżeństwo, dlatego drugi potomek wydaje się być doskonałym dopełnieniem ich sielanki. Jakiś czas temu ślubna ekspertka zdradziła jednak, że po latach w małżeństwie coś się zmieniło.

Izabela Janachowska w ciąży

W miniony wtorek media obiegła wspaniała wiadomość - Izabela Janachowska spodziewa się drugiego dziecka! Nowinę obwieściła za pośrednictwem krótkiego filmiku, na którym wtula się w ukochanego Krzysztofa Jabłońskiego, a w kadrze nagle pojawia się zdjęcie USG oraz maleńkie buciki. Na gorąco w wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN" biznesmen zdradził, jak zareagował na wieść o ciąży:

To było przede wszystkim ogromne wzruszenie i szczęście. Oboje marzyliśmy o tym, żeby nasza rodzina się powiększyła, więc kiedy dowiedziałem się, że Iza jest w ciąży, byłem w szoku, ale poczułem wielką radość i taki spokój. Mamy poczucie, że to bardzo piękny moment w naszym życiu i chcemy go naprawdę przeżywać

Przed nimi nowy etap, jednak dziś na tapetę wraca inne wyznanie Izabeli Janachowskiej.

Janachowska wyznała to szczerze mężowi

W czerwcu 2014 roku w Iławie Izabela Janachowska poślubiła przedsiębiorcę Krzysztofa Jabłońskiego. Pięć lat później powitali syna, Christophera Alexandra. Dokładnie 10 lat później, w 2024 roku, w rozmowie z Mateuszem Hładkim wyznała, że odbyła z mężem niełatwą rozmowę. Przyznała, że powiedziała mu, iż nie czuje już tzw. motyli w brzuchu, tego euforycznego uczucia, które często towarzyszy początkom relacji.

Ostatnio miałam z moim mężem taką rozmowę. Powiedziałam, że ja już nie czuję takich motyli w brzuchu. To nie jest tak, że jak łapiesz go za rękę, to unosisz się nad ziemią. Podzieliłam się z nim tą refleksją, taka trochę ciekawa jego odpowiedzi, niepewna tego, co on powie wyznała w wywiadzie z 2024 roku.

Najważniejsze było jednak to, co - według jej słów - usłyszała w odpowiedzi. Krzysztof Jabłoński miał podkreślić, że choć tamten etap ekscytacji jest już za nimi, w zamian pojawiło się coś większego.

Wiesz, co, tych motyli w brzuchu już nie mamy, ale mamy znacznie więcej miał powiedzieć.

Jak pokazał czas, brak motyli w brzuchu nie przekreślił ich relacji.

