Już dziś wielka premiera serialu "Miłość na bogato". Jedną z głównych ról w produkcji gra Marcela Leszczak z trzeciej edycji "Top Model". Uczestniczka show podobnie, jak zwyciężczyni ostatniej serii Zuzanna Kołodziejczyk doskonale odnalazła się w show-biznesie i znalazła dla siebie miejsce.

Reklama

Po programie pomiędzy Zuzą a Marcelą doszło do małego spięcia, odnośnie tego kto zasłużył na wygraną. Ostatecznie dziewczyny doszły do porozumienia i zażegnały spór. Ostatnio Kołodziejczyk wypowiedziała się co sądzi na temat kariery, jaką obrała Leszczak. Zobacz: "Kiedyś pójdziemy na kawę"

- Modeling według mnie jest takim trochę aktorstwem. Marcela właśnie się spełnia w serialu. Z chęcią zobaczę, jak jej idzie. Życzę jej powodzenia - powiedziała Zuza w rozmowie z TVN.pl.

Ciekawe czy Zuza skorzystałaby z propozycji zagrania w serialu gdyby ją otrzymała. Przypomnijmy, że na razie Kołodziejczyk spełnia się jako modelka w kraju, jednak wcześniejsze zwyciężczynie show podpisywały kontrakty za granicą. Mamy nadzieję, że już niedługo modelka wskoczy na kolejny poziom swojej drogi na szczyt.

Zobacz: "Jesteście gwiazdami tylko przez pół roku"

Zobacz także

Reklama

Marcela na planie "Miłości na bogato":