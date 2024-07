Zofia Ślotała dzięki związkowi z Borysem Szycem szybko stała się jedną z najpopularniejszych stylistek w Polsce, która zapraszana jest do programów rozrywkowych, gdzie uchodzi za ekspertkę. Niedawno zaprzyjaźniła się z synem Maryli Rodowicz, a prasa rozpisała się o ich romansie. Okazało się, że celebrytka jest związana z bratem chłopaka Dody. Przypomnijmy: Zosia Ślotała znalazła nową miłość. Tym razem to lider zespołu rockowego

Moda to największa pasja Ślotały. Stylistka na swoim Insatgramie prawie codziennie dzieli się ciekawymi stylizacjami. Teraz wylądowało tam zdjęcie jej obszernej garderoby, w której nie brakuje chyba niczego, co każdej kobiecie jest niezbędne - od setek par butów, po płaszcze i kurtki. Znalazło się tam również miejsce na... pralkę! Zofia zrobiła porządki w szafie i zostawiła tylko te rzeczy, których używa. Jest ich naprawdę dużo. Nie ma co się dziwić - taki zawód.

Jest czego pozazdrościć?

