Rodzinne święto Wiktora Zborowskiego i Marii Winiarskiej! Zofia Zborowska pokazała na Instagramie serię ujęć z celebracji 50. rocznicy ślubu rodziców: wzruszonych jubilatów, najbliższych zgromadzonych przy wspólnym stole oraz kilka kadrów z archiwum, sięgających dnia, w którym wszystko się zaczęło.

Ważny moment w rodzinie Zofii Zborowskiej

Na instagramowym profilu Zofii Zborowskiej pojawiła się obszerna relacja z jubileuszowego przyjęcia jej rodziców. Wiktor Zborowski i Maria Winiarska świętowali bowiem niedawno 50. rocznicę ślubu! Na fotografiach widać, że impreza odbyła się w gronie najbliższych, a za dekorację posłużyły pamiątkowe zdjęcia małżeństwa z dawnych lat. Wśród gości, poza najbliższymi, pojawił się także Paweł Wawrzecki, który świętował razem z parą.

Złote Gody, czyli 50. bolesna rocznica ślubu M&W

Post w kilka chwil zalała lawina gratulacji i poruszających życzeń.

Gratuluje. Powodzenia na nowej drodze życia

Życzę dużo zdrówka na kolejne piękne wspólne lata

Cudownie na Was patrzeć, najlepszego dla całej rodzinki

50 lat razem!

Wiktor Zborowski i Maria Winiarska od lat uchodzą za jedno z najtrwalszych małżeństw w polskim show-biznesie. Oboje są związani z aktorstwem i sceną, a mimo intensywnego życia zawodowego stworzyli stabilny związek oparty na wzajemnym szacunku i wsparciu. Poznali się, gdy byli jeszcze na studiach w Akademii Teatralnej - w 1969 roku.

Babcia ostrzegała mamę przed ojcem. Podobno mówiła: Zostaw tego dryblasa, on jest dla ciebie za duży! wspominała w jednym z wywiadów Zofia Zborowska.

Między Zborowskim a Winiarską od razu zaiskrzyło. Mimo jednak silnego uczucia, dopiero po 6 latach zdecydowali się zawrzeć związek małżeński.

Mój ojciec lekarz w końcu powiedział: Jak Wiktor przychodzi z tobą do mnie do szpitala, to ja nie wiem, jak mam go przedstawić. Dochodzący? A babcia Wiktora powtarzała, że w grzechu żyjemy. I w końcu zdecydowaliśmy się na ślub wspominała Maria Winiarska w wywiadzie dla portalu Pomponik.

Dziś z dumą świętują pół wieku wspólnej historii.

