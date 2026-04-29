Zofia Zborowska podzieliła się z odbiorcami cudowną wiadomością - to wyjątkowy moment dla całej rodziny. Na falę gratulacji i pełnych serdeczności słów nie musieliśmy wcale długo czekać.
Rodzinne święto Wiktora Zborowskiego i Marii Winiarskiej! Zofia Zborowska pokazała na Instagramie serię ujęć z celebracji 50. rocznicy ślubu rodziców: wzruszonych jubilatów, najbliższych zgromadzonych przy wspólnym stole oraz kilka kadrów z archiwum, sięgających dnia, w którym wszystko się zaczęło.
Na instagramowym profilu Zofii Zborowskiej pojawiła się obszerna relacja z jubileuszowego przyjęcia jej rodziców. Wiktor Zborowski i Maria Winiarska świętowali bowiem niedawno 50. rocznicę ślubu! Na fotografiach widać, że impreza odbyła się w gronie najbliższych, a za dekorację posłużyły pamiątkowe zdjęcia małżeństwa z dawnych lat. Wśród gości, poza najbliższymi, pojawił się także Paweł Wawrzecki, który świętował razem z parą.
Złote Gody, czyli 50. bolesna rocznica ślubu M&W
Post w kilka chwil zalała lawina gratulacji i poruszających życzeń.
Gratuluje. Powodzenia na nowej drodze życia
Życzę dużo zdrówka na kolejne piękne wspólne lata
Cudownie na Was patrzeć, najlepszego dla całej rodzinki
50 lat razem!
Wiktor Zborowski i Maria Winiarska od lat uchodzą za jedno z najtrwalszych małżeństw w polskim show-biznesie. Oboje są związani z aktorstwem i sceną, a mimo intensywnego życia zawodowego stworzyli stabilny związek oparty na wzajemnym szacunku i wsparciu. Poznali się, gdy byli jeszcze na studiach w Akademii Teatralnej - w 1969 roku.
Babcia ostrzegała mamę przed ojcem. Podobno mówiła: Zostaw tego dryblasa, on jest dla ciebie za duży!
Między Zborowskim a Winiarską od razu zaiskrzyło. Mimo jednak silnego uczucia, dopiero po 6 latach zdecydowali się zawrzeć związek małżeński.
Mój ojciec lekarz w końcu powiedział: Jak Wiktor przychodzi z tobą do mnie do szpitala, to ja nie wiem, jak mam go przedstawić. Dochodzący? A babcia Wiktora powtarzała, że w grzechu żyjemy. I w końcu zdecydowaliśmy się na ślub
Dziś z dumą świętują pół wieku wspólnej historii.
