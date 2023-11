Tydzień temu magazyn "Flesz" jako pierwszy poinformował, że Jacek Rozenek ma poważne problemy ze zdrowiem. Okazało się wówczas, że aktor w połowie maja trafił do szpitala, ale jego bliscy nie chcieli zdradzać, co dolega byłemu mężowi Małgorzaty Rozenek-Majdan. Media zaczęły informować, że Jacek Rozenek przeszedł udar - "Super Express" opublikował nawet zdjęcia aktora, który musi poruszać się na wózku inwalidzkim. Informator dziennika zdradził wówczas, że Jacek Rozenek ma sparaliżowaną prawą część ciała i stracił mowę! Teraz wszystko wskazuje na to, że stan gwiazdy "Barw szczęścia" bardzo się poprawił! W sieci pojawiło się nagranie, na którym Jacek Rozenek dziękuje swoim fanom za wsparcie!

Jacek Rozenek wraca do zdrowia!

Nagranie z Jackiem Rozenkiem opublikowała koleżanka aktora z "Barw szczęścia", Adrianna Biedrzyńska. Aktorka pokazała swoim fanom, jak Jacek Rozenek uczy się tekstu do nowych odcinków serialu i dziękuje swoim fanom za wsparcie.

Cześć! Pracuję nad kolejnym odcinkiem, dziękuję za wsparcie - mówi Jacek Rozenek.

Internauci są zachwyceni nagraniem aktora. Zobaczcie, jak komentują krótkie wideo z Jackiem Rozenkiem!

Dużo, dużo zdrowia i siły dla Pana Jacka! ????????

Dużo zdrówka Panie Jacku ????

Wspaniałe... trzymamy kciuki!!!- piszą internauci.

My również życzymy dużo zdrowia! Zobaczcie nagranie Jacka Rozenka!

