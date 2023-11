Reklama

Meghan Markle dała się poznać jako kobieta, która ma silnie ugruntowane poglądy, o które potrafi walczyć. Jednak od kiedy trafiła do rodziny królewskiej na temat niektórych rzeczy musi milczeć, ponieważ jej poglądy kłócą się z królewską tradycją.

Znajomi księcia Harry'ego nie lubią Meghan Markle?

Jak się okazuje stanowisko księżnej Sussex dotyczące polowań nie podoba się znajomym księcia Harry'ego. Polowania to tradycja w rodzinie królewskiej i są na nie zabierane nawet dzieci. Nikogo na dworze to nie razi, a sprzeciw wobec strzelaniu do zwierząt został jedynie źle odebrany. Niestety w temacie polowań Meghan Markle raczej nie znajdzie sojusznika na dworze królewskim.

Jak mówi Colin Campbell w wywiadzie dla Daily Beast :

Przedstawił ją wszystkim na przyjęciach, weselach, czy prywatnych kolacjach, ale ona jest przeciwna wielu rzeczom, które należą do ich świata m.in. strzelaniu. Po wstąpieniu do rodziny królewskiej, można czuć się w niej bardzo samotnie - Meghan już zaczęła to odczuwać.

Pewnie Meghan nie jest łatwo radzić sobie z taką sytuacją, ale miejmy nadzieję, że ma oparcie w księciu Harrym.

Meghan Markle zdobyła sympatię królowej Elżbiety II

Jednak nie wszyscy znajomi księcia Harry'ego za nią przepadają