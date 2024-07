1 z 9

Dla Anny Wendzikowskiej to dopiero pierwsze miesiące ciąży, więc dziennikarka nie rezygnowała dotąd z żadnych obowiązków zawodowych. Wciąż lata po świecie i przeprowadza wywiady z największymi gwiazdami przemysłu rozrywkowego, co więcej - niedługo poznamy wszystkie zakulisowe smaczki w książce, którą planuje wydać na jesień. Przypomnijmy: Ciężarna Wendzikowska wydaje książkę. Mamy zdjęcia zza kulis sesji

Nie oznacza to jednak, że Anna nie potrzebowała chwili wytchnienia. W końcu udało jej się znaleźć czas na krótki urlop i to nie byle gdzie, bo na bajecznej Maderze. Na Instagramie Wendzikowskiej pojawiło się mnóstwo zdjęć ze słonecznego urlopu, na których wyraźnie widać jej coraz okrąglejszą figurę. Przyszła mama próbowała wprawdzie zamaskować je bardzo luźnymi kreacjami, ale na nic się to zdało - ciążowy brzuszek w końcu zaliczył swój debiut.

Ania pięknieje w ciąży?