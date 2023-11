Kilka tygodni przed tragicznymi wydarzeniami Zbigniew Pyda pojawił się na nagraniu świątecznego odcinka programu "Rolnik szuka żony". Niestety, już kilka dni po emisji show w mediach pojawiły się informacje o śmierci syna Zbigniewa. Teraz rolnik w rozmowie z "Rewią" opowiedział o swojej tragedii.

Sąsiadka podjechała pod dom i powiedziała, że autobus potrącił człowieka na drodze i że to może być Marek. Policjanci próbowali mnie zatrzymać, ale powiedziałem im, że to chyba mój syn. I to się potwierdziło. Byli z nim koledzy. Mam nadzieję, że da im to do myślenia...- komentuje Zbigniew. Nie ja miałem pochować syna, lecz on mnie, a stało się inaczej.