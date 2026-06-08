W niedzielny wieczór 7 czerwca 2026 Karolina Pisarek i Roger Salla znów przyspieszyli tempo ciążowych informacji. Na Instagramie opublikowali nagranie, w którym zdradzili płeć swojego pierwszego dziecka. To już oficjalne.

Karolina Pisarek i Roger Salla podzielili się swoim szczęściem

Kilka tygodni temu okazało się, że do grona szczęśliwych mam już wkrótce dołączy kolejna gwiazda. To właśnie wtedy wyszło na jaw, że Karolina Pisarek jest w ciąży. Modelka i jej mąż czekają na narodziny pierwszego dziecka, a teraz przyszli rodzice ogłosili płeć maleństwa. W minioną niedzielę, 7 czerwca 2026 roku, w mediach społecznościowych pojawiło się wzruszające nagranie.

W kluczowej scenie Karolina i Roger otwierają szafę, a w środku widać napis wskazujący na dziewczynkę oraz różowe ubranka. To oznaczało jedno: Karolina Pisarek spodziewa się córeczki.

Nasza księżniczka w drodze. Nie możemy się doczekać, aż cię poznamy napisali Karolina Pisarek i jej mąż.

Fani reagują na nagranie Karoliny Pisarek. Lawina gratulacji

Pod nagraniem z ogłoszeniem płci dziecka momentalnie pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci i inne gwiazdy ruszyli z gratulacjami dla przyszłych rodziców.

Gratulacje napisała Anna Lewandowska.

Gratulacje! Córunia skomentowała Lil Masti.

My również serdecznie gratulujemy!

Zobaczcie nagranie z przyjęcia podczas którego Karolina Pisarek i Roger Salla ogłosili płeć swojego dziecka, ale również świętowali urodziny męża modelki. Na imprezie nie mogło zabraknąć najbliższych pary gwiazd. Wśród gości pojawili się m.in. Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś.

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