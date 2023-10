W marcu rusza budowa wymarzonego domu Małgorzaty Rozenek. Na razie mają za sobą przejścia z załatwianiem spraw urzędowych, kolejnym problemem jest obecna sytuacja na świecie... Jednak wygląda na to, że uda się rozpocząć inwestycję, na którą tak czeka.

Reklama

Zobacz także: Małgorzata Rozenek o wojnie na Ukrainie. Gwiazda martwi się o synów! "Nie chciałabym, żeby..."

Małgorzata Rozenek-Majdan o nowym domu

Jak będzie wyglądało wnętrze wymarzonego domu Małgorzaty Rozenek? Na jaki styl postawi gwiazda TVN? I czy nie boi się, że za kilka lat potrzeby i gusta zmienią się i wnętrza przestaną się podobać? Jak zapewnia Rozenek, podobają się jej dokładnie te same rzeczy co 20 lat temu. Jak mówi, dokładnie wie, co i jak ma wyglądać we wnętrzach. Łącznie z położeniem kontaktów.

Długo marzyłam o tym domu. To jest dzieło mojego życia - mówi.

A co o tym myśli mąż, Radosław Majdan?

"Radosław ma to kompletnie gdzieś"

Zobacz także: Małgorzata Rozenek przeznaczy dochód z butiku na pomoc Ukrainie!

Reklama

A co będzie najdroższą rzeczą w domu? Naprawdę zaskakująca deklaracja. Wcale nie chodzi o kuchnię, czy basen... To jeden z podstawowych sprzętów. Zobaczcie, co jeszcze Małgorzata Rozenek zdradziła naszej dziennikarce.