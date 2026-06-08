Za nami cztery dni pełne muzycznych emocji. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu tradycyjnie przyciągnął największe gwiazdy polskiej sceny, a na opolskiej scenie nie zabrakło zarówno młodych talentów, jak i uznanych artystów. Festiwal rozpoczął się od koncertu "Debiuty", w którym Nagrodę im. Anny Jantar zdobyła Karolina Charko, natomiast nagrodę specjalną otrzymał zespół 21 Gram. W kolejnych dniach widzowie śledzili koncert "Premiery", na którym zaprezentowali się m.in. Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy oraz Patrycja Markowska. Ostatecznie wielkim zwycięzcą okazał się Sargis. Na tym jednak nie koniec. Na fanów czekały także jubileusze i specjalne muzyczne widowiska.

Finał festiwalu w Opolu. Te gwiazdy zaprezentowały się na scenie

W mediach wyjątkowo głośno było o występie Dody, która kolejny raz rozgrzała festiwal w Opolu. W sieci pojawiło się także mnóstwo komentarzy na temat czwartego i finałowego dnia wydarzenia. 7 czerwca zespół Lady Pank celebrował w Opolu 45 lat swojej działalności artystycznej, prezentując utwory, które na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki. Ze sceny wybrzmiały największe przeboje grupy, a publiczność chętnie śpiewała je razem z muzykami. W trakcie koncertu artyści skierowali również szczególne słowa uznania do Andrzeja Mogielnickiego - autora tekstów wielu kultowych piosenek zespołu.

Drugą część wieczoru wypełnił wyjątkowy koncert w hołdzie Agnieszce Osieckiej oraz Magdzie Umer. Na scenie pojawili się m.in. Natalia Szroeder, Kuba Badach, Igor Herbut, Katarzyna Żak, Olga Bończyk, Maciej Musiałowski oraz Zbigniew Zamachowski, prezentując znane i lubiane utwory w nowych aranżacjach.

Komentarze po występach na festiwalu w Opolu. Widzowie wydali werdykt

Dyskusja po finałowych występach w Opolu trwa w najlepsze. Nagrania z koncertów, udostępniane w mediach społecznościowych TVP, szybko zaczęły krążyć w sieci, gdzie internauci masowo komentowali i oceniali zarówno występy artystów, jak i cały festiwal. Niektórzy nie kryli zachwytu wykonaniami podczas finałowego wydarzenia na cześć Osieckiej i Umer.

Klasa, elegancja i kultura śpiewania w całym koncercie. Piękne interpretacje pisała jedna z internautek.

Dawno nie było tak pięknego koncertu. Piękny koncert z pięknym wykonaniem utworów. Świetnie dobrane głosy. Cudnie się słuchało. Czas tak szybko upłynął brzmiał kolejny komentarz.

Fantastyczny koncert! Brawa i podziękowania dla wszystkich, orkiestry, artystów. Wzruszyłam się bardzo dodała internautka.

W mediach społecznościowych Telewizji Polskiej nie zabrakło także gorzkich słów na temat koncertu.

Sobota i niedziela super koncerty, reszta festiwalu masakra czytamy.

Nic nie równa się z oryginałem. Powtarzam to już do znudzenia napisał internauta.

Słaby koncert. Aranżacja i interpretacja - do niczego brzmi jeden z komentarzy.

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