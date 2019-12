Zara wyprzedaje hitową sukienkę z Instagrama! Zimowe wyprzedaże 2019 zaczęły się na dobre!

Zara jakiś czas temu wywróciła rynek modowy do góry nogami, wypuszczając co chwile ubrania lub dodatki, które w okamgnieniu stają się hitem Instagrama. Z pewnością pamiętacie kilka takich przykładów - chodzi np. o niebiesko-białą sukienkę, w której zakochała się m.in. Zosia Zborowska czy o bufiastą bluzkę Natalii Siwiec. Ten sam efekt wywołała oversizowa sukienka, która na samym początku cieszyła się dużą popularnością, ale nie aż taką jak w przypadku wyżej wymienionych hitów. Dlaczego? Problemem okazała się nieco zaporowa cena. Ta sukienka kosztowała jeszcze niedawno 199 złotych. Ale na szczęście mamy wyprzedaże! Ile teraz kosztuje to cudo?

Sukienka z Zary została przeceniona ze 199 na 139 złotych. Spieszcie, bo ta sukienka zniknie ze sklepów półek najszybciej podczas zimowych wyprzedaży!

Pamiętaj też, że jeśli nie przekonuje cię długość maxi, bardzo podobną sukienkę, ale w wersji mini również możesz kupić w Zarze. Ten model został przeceniony ze 139 na 109 złotych.

Inną opcją jest jeszcze kolor brązowy - sukienka w tym samym stylu, ale za to w brązowym kolorze prezentuje się chyba jeszcze bardziej efektownie! Ten model został również przeceniony ze 139 na 109 złotych.